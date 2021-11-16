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До нардепа Іллі Киви прийшли з обшуками

Справа стосується незаконного поводження зі зброєю, але сам нардеп вважає, що це тиск через його "боротьбу за відновлення братніх відносин з Росією". 

До народного депутата Іллі Киви (ОПЗЖ) прийшли з обшуками. Про це з парламентської трибуни повідомив його колега по фракції Нестор Шуфрич.

Сам Кива в своєму каналі Telegram заявив, що обшук відбувається в будинку, де мешкає його дитина. Народний депутат України вважає, що слідчими діями "влада хоче витиснути його з країни як опозиційного політика, який бореться за припинення війни та відновлення братніх відносин з Росією".

Через що конкретно відбуваються обшуки – Кива не повідомив. 

Фото: Ілля Кива Telegram

Державне бюро розслідувань у коментарі УП повідомило, що слідчі дії відбуваються у межах справи за підозрою у незаконному поводженні зі зброєю.

Провадження було відкрито після того, як нардеп оприлюднив відео, на якому він стріляє з автомата в повітря у публічному місці.

26 жовтня Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що на депутата Верховної Ради Іллю Киву завели кримінальну справу через відео зі стріляниною. Про підозру його тоді не повідомляли.

Раніше того ж місяця Кива привітав з днем народження президента країни-агресора Володимира Путіна і побажав йому "сил і божого благословення". 

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