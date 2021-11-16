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Аваков заявив, що домовлявся з депутатами про збір голосів за свою відставку

Ексміністр каже, що напередодні розгляду свого звільнення дзвонив депутатам. 

Аваков заявив, що домовлявся з депутатами про збір голосів за свою відставку
Фото: mvs.gov.ua

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що домовлявся із народними депутатами щодо голосів за свою відставку.

Він дзвонив увечері всім керівникам груп нардепів, повідомив Аваков у інтервʼю УП.

"Говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно", – заявив ексміністр. 

Аваков додав, що тоді чимало нардепів не хотіли підтримувати його звільнення. Щодо передумов своєї відставки ексміністр натякнув на те, що в нього виникла потреба "переступати якісь кордони, які для мене неприйнятні". Рішення про звільнення він ухвалив 4 липня, в День поліції. 

"Коли побачив, що в президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілої низки речей. Коли кількість посіпак і негідників, які у вушка вкладають різні речі, перевалило за грань, і у президента не вистачило, можливо, бажання цьому опонувати, – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися. Прийшов до президента, ми дуже по-дорослому поговорили і домовились, що я йду", – розповів Арсен Аваков. 

Домовленостей з владою про те, що в міністерстві не будуть звільняти наближених до Авакова, за словами ексміністра, не було. Крім того, він додав, що Володимир Зеленський запропонував йому кілька інших посад, однак він вирішив перепочити. 

"І я не хочу йти в цю систему виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, очевидно, в Офісі президента такого палкого бажання не виникло", – зазначив він. 

Арен Аваков подав у відставку 13 липня після 7,5 років на посаді голови міністерства внутрішніх справ. Аваков був єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому і другому Кабмінах Арсенія Яценюка, уряді Володимира Гройсмана, і після зміни президента лишився міністром за урядів Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля. 

15 липня депутати відправили у відставку Авакова. "За" дав голоси 291 нардеп. "Слуги народу" дали 229 голосів, "Євросолідарність" – 16, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 15, "Довіра" – 18, шість – позафракційні. "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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