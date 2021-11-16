Аваков заявив, що домовлявся з депутатами про збір голосів за свою відставку

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що домовлявся із народними депутатами щодо голосів за свою відставку.

Він дзвонив увечері всім керівникам груп нардепів, повідомив Аваков у інтервʼю УП.

"Говорив: "Слухайте, треба дати голоси". Це, звісно, було дуже смішно", – заявив ексміністр.

Аваков додав, що тоді чимало нардепів не хотіли підтримувати його звільнення. Щодо передумов своєї відставки ексміністр натякнув на те, що в нього виникла потреба "переступати якісь кордони, які для мене неприйнятні". Рішення про звільнення він ухвалив 4 липня, в День поліції.

"Коли побачив, що в президента теж склалося відчуття дискомфорту від цілої низки речей. Коли кількість посіпак і негідників, які у вушка вкладають різні речі, перевалило за грань, і у президента не вистачило, можливо, бажання цьому опонувати, – я зрозумів, що настав момент, коли потрібно прощатися. Прийшов до президента, ми дуже по-дорослому поговорили і домовились, що я йду", – розповів Арсен Аваков.

Домовленостей з владою про те, що в міністерстві не будуть звільняти наближених до Авакова, за словами ексміністра, не було. Крім того, він додав, що Володимир Зеленський запропонував йому кілька інших посад, однак він вирішив перепочити.

"І я не хочу йти в цю систему виконавчої влади, яка зараз вибудовується. Ну і, очевидно, в Офісі президента такого палкого бажання не виникло", – зазначив він.

Арен Аваков подав у відставку 13 липня після 7,5 років на посаді голови міністерства внутрішніх справ. Аваков був єдиним міністром, який прийшов після зміни влади в Україні 2014 року і не втратив своєї посади. Він очолював МВС у першому і другому Кабмінах Арсенія Яценюка, уряді Володимира Гройсмана, і після зміни президента лишився міністром за урядів Олексія Гончарука і Дениса Шмигаля.

15 липня депутати відправили у відставку Авакова. "За" дав голоси 291 нардеп. "Слуги народу" дали 229 голосів, "Євросолідарність" – 16, "За майбутнє" – 7, "Голос" – 15, "Довіра" – 18, шість – позафракційні. "Батьківщина" і ОПЗЖ не дали жодного голосу.