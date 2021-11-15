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Зеленський: до України прямує сім кораблів з вугіллям

"Держава нікого не залишить без світла і тепла".

Зеленський: до України прямує сім кораблів з вугіллям
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський розповів про заходи, які вживаються для протидії енергетичній кризі в Україні. Про це він заявив у відеозверненні, поширеному в соцмережі Facebook у понеділок. 

“Держава нікого не залишить без світла і тепла”, - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що за останні тижні запущено два додаткові блоки – на Рівненській і Запорізькій АЕС. Ще один блок Запорізької АЕС буде запущено до кінця листопада. 

“Крім того, держава успішно долає виклик щодо нестачі вугілля. Нестачі не буде. Крім нашого українського вугілля буде 7 кораблів Panamax, які вже прямують і прибудуть до українських портів найближчим часом. Вугілля, яке ми доставляємо морем, повністю закриває потреби енергетичної сфери до кінця цього року. В разі потреби будуть вжиті дії для закриття потреби у вугіллі до кінця опалювального сезону”, - повідомив Зеленський. 

Panamax - клас морських суден (в основному це вантажні судна, але є і пасажирські), котрі можуть проходити шлюзами Панамського каналу. Типове Panamax-судно має бути не більше 294 м в довжину та 32,3 м ширину при осаді до 12,04 м.

У листопаді в Міненерго заявили, що запаси вугілля на складах теплових електростанцій генкомпаній України опустилися нижче 0,5 млн тонн за гарантованої норми 760 тис. тонн. За місяць запаси на складах ТЕС скоротились на 33,1% (на 236,7 тис тонн).

Про складну ситуацію з опаленням та електроенергією повідомляли мери окремих українських міст. Так, мер Києва Віталій Кличко вважає високою ймовірність віялових відключень в столиці цієї зими.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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