Герус: директора "ГарПоку" звільнили через підозри в цінових змовах

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що ДП "Гарантований покупець" могло брати участь у цінових змовах і саме за це звільнили його директора Костянтина Петриковця.

Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"«Гарантований покупець», схоже, дійсно був учасником цінових змов. Компанія спеціально менші обсяги виставляла на двохсторонні договори, а більші обсяги - на «ринок на добу наперед» [РДН]. Таким чином була значна ринкова влада на РДН, була можливість «призначати» ціну. Але велика частина обсягів електроенергії не продавалася, а випадала на балансуючий ринок - і там теплова генерація забирала цю електроенергію за 1 копійку", - заявив Герус.

Депутат додав, що "ГарПок" також "робив дивні речі" на аукціонах.

"Перший такий сумнівний аукціон Гарпок Петриковця провів ще у травні. Тоді у травні був профіцитний ринок, низька ціна і на фоні рекордно низьких цін Гарпок вирішив продати електроенергію на серпень. Так було продано 266 910 МВт-год по середній ціні 1 193 грн. В реальності у серпні така електроенергія коштувала біля 1500 грн, тобто де-факто збитки держпідприємства склали понад 80 млн грн. Схоже, це був тестовий продаж, як відреагують різні правоохоронні органи. Адже продавати у травні, у найбільш профіцитний/дешевий місяць, обсяги електроенергії на серпень - це дуже дивно", - заявив Герус.

Через кілька місяців на другому аукціоні "ГарПок" провів великий аукціон, на якому продали 829,8 тис МВт-год на період вересень-грудень по ціні 1500 грн. В реальності ця електроенергія зараз коштує на 50% дорожче. "Тобто насправді держпідприємство могло отримати на 600 млн грн більше", - написав Герус.

За його словами, 70% обсягів по цих низьких цінах на аукціоні купили два трейдери: "Д.Трейдінг" Ріната Ахметова та "Юнайтед Енерджі" з групи Ігоря Коломойського.

"Здійснюючи такі продажі, «ГарПок» втратив понад 600 млн грн лише за другу половину 2021 року. [...] Дуже шкода, що державні підприємства очолювали люди, які відверто і цинічно працювали проти держави, обслуговуючи інтереси олігархічних фінансово-промислових груп. Інакше ця історія для пана Петриковця закінчитися і не могла", - додав Герус.

Нагадаємо, що через державне підприємство "Гарантований покупець" держава викуповує енергію, яка виробляється на сонячних і вітряних електростанціях, та продає його на ринку. Від часу його заснування в 2019 році ДП очолював Костянтин Петриковець.

Петриковця несподівано звільнили ввечері у суботу, 13 листопада. Він заявив, що уряд зібрався на позачергове засідання та відправив його у відставку за відмову спрямувати кошти від "зелених" облігацій не за призначенням. Профільне міністерство це заперечило і звинуватило Петриковця у непрофесіоналізмі. Уряд планує створити міжвідомчу комісію, яка аналізуватиме діяльність держпідприємства за час роботи Петриковця та його роль у зменшенні розрахунків з інвесторами у зелену.

З 15 листопада ДП "ГарПок" тимчасово очолив Вадим Улида, колишній заступник міністра енергетики та вугільної промисловості.