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Johnson & Johnson вирішила розділитися на дві компанії

Історичну назву збереже компанія з виробництва ліків і медобладнання.

Johnson & Johnson вирішила розділитися на дві компанії
Фото: jnj.com

Американська корпорація Johnson & Johnson оголосила розділитися на дві окремі компанії. Одна продовжить випускати косметичні та санітарно-гігієнічні товари, а інша зосередиться на виробництві медичного обладнання та лікарських засобів.

Про це повідомляється на сайті Johnson & Johnson.

Назву Johnson & Johnson збереже компанія, яка випускатиме ліки (Darzalex, Erleada, Imbruvica, Stelara тощо) та медобладнання. Споживчі бренди, такі як Neutrogena, Tylenol, Listerine, Johnson's, Band-Aid, дістануться новій компанії, яка поки що не отримала назви.

"Відокремлення споживчого бізнесу - це найкращий спосіб покращити наші зусилля з обслуговування пацієнтів, споживачів та медичних працівників. Це створить нові можливості для нашої команди, стимулюватиме зростання прибутків і - головне - покращить медичну допомогу людям у всьому світі", - заявив головний виконавчий директор J&J Алекс Горскі.

Johnson & Johnson - велика багатопрофільна корпорація, що працює у сфері охорони здоров'я. З моменту заснування в 1886 році на виробничих лініях випускаються лікарські препарати і продукція для підтримання здоров'я та гігієни людини. Крім цього, компанія виготовляє медичне обладнання та діагностичні прилади.

У виробничу групу входять 275 компаній із загальною чисельністю працівників більше 128 тисяч осіб. Компанії працюють у 60 країнах, де випускають споживчі товари, фармацевтичну продукцію та обладнання медичного призначення.

Нагадаємо, що раніше цього тижня про рішення розділитися на окремі компанії повідомили ще дві корпорації зі сторічною історією - General Electric та Toshiba. Перша вирішила зосередитися виключно на авіабудуванні, а друга - на виробництві офісного обладнання та флеш-пам'яті.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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