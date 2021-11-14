Під час перевірки бюджету Кривого Рогу та роботи міськради виявили порушень на 27 млрд грн

Під час аудиту Криворізької міської територіальної громади Дніпропетровської області виявили недоліки та порушення на суму понад 27 млрд гривень.

Про це йдеться на сайті Державної аудиторської служби України.

Аудит тривав з травня 2021 року та проводився за період з 1 січня 2018 року по 31 березня 2021 року.

У рамках зазначеного аудиту провели 7 ревізій, зокрема бюджету Кривого Рогу, комунального підприємства “Криворіжтепломережа”, Департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради, Управління капітального будівництва, Департаменту розвитку інфраструктури міста, Виконавчого комітету міської ради і Управління охорони здоров’я.

Перевірка видаткової частини бюджету, окремих установ, підприємств та організацій, встановила порушення, що призвели до втрат, на 3337,7 млн грн.

Серед них: видатки на будівництво/капітальний ремонт без дозвільної документації та в порушення державних будівельних норм (188,5 млн грн), оплата будівельних та ремонтних робіт, виконання яких документально не підтверджене ( 678,6 млн грн), придбання товарів, робіт, послуг за завищеними цінами (150,6 млн грн), завищення вартості виконаних робіт та наданих послуг (53,7 млн грн) і завищення фізичних об’ємів робіт (17,7 млн грн).

Перевірка доходів бюджету встановило порушення та недоліки на 13 млрд грн. Так, перевірки закупівель засвідчили порушення законодавства на загальну суму 1567 млн гривень (75% від охоплених моніторингом та перевірками процедур закупівель).

Встановлено порушення земельного законодавства на загальну суму 1749,6 млн гривень і виявлено факти самовільного зайняття земельних ділянок юридичними та фізичними особами, використання їх не за цільовим призначенням.

“Встановлені факти порушення законодавства, через які жителі територіальної громади позбавлені можливості отримувати якісні соціальні послуги”, – йдеться у повідомленні служби.

Окрім того, встановлено, що не дотримувалися норми харчування дітей у дитсадках, учнів у школах та хворих у закладах охорони здоров’я, а також не виконувалися нормативи забезпеченості медикаментами. Загальна сума – 282,3 млн гривень.

Матеріали аудиту та ревізій передали до правоохоронних органів.