Перейменований Facebook отримав позов на $100 млрд

Прокуратура штату Огайо подала судовий позов проти компанії Meta (раніше - Facebook), який базується на свідченнях викривачки Френсіс Хауген та документах, які вона оприлюднила.

Про це повідомив прокурор штату Дейв Йост, пише CNN.

Позов подано від імені пенсійної компанії штату OPERS та інших інвесторів Meta, які оцінили свої збитки у 100 млрд доларів.

В ньому стверджується, що компанія ввела громадськість в оману щодо своїх алгоритмів та приховала інформацію про ймовірну шкоду, яку її програми можуть завдати користувачам. Позивач каже, що керівники Facebook порушили Закон про цінні папери, заявивши про "безпеку, захищеність та конфіденційність" своїх платформ з метою збільшити вартість акцій компанії.

"[Компанія] неодноразово вводила в оману інвесторів та громадськість, стверджуючи, що використання продуктів Facebook не шкодить дітям, що компанія вживає агресивних та ефективних заходів, щоб зупинити поширенні шкідливого контенту і що Facebook однаково застосовує свої стандарти поведінки до всіх користувачів", - йдеться в позові.

У документі наголошується, що інвестори дізналися правду про Facebook від викривачки та з оприлюднених нею документів. Вони свідчать про те, що в компанії усвідомлювали роль її соціальних мереж у розпалюванні ворожнечі, незаконної діяльності, насильницького екстремізму та значну шкоду, яку вони завдають користувачам.

Відповідачами у позові вказано не тільки компанію, але й низка її топменеджерів на чолі з Марком Цукербергом.

Нагадаємо, що раніше газета The Wall Street Journal повідомила, що Facebook проводив внутрішні дослідження, результатами яких не хотів ділитися із громадськістю. Вони показали, що компанія знає, яку шкоду психічному здоров'ю завдає Instagram, особливо для дівчаток-підлітків. Через це конгрес США оголосив про намір провести розслідування щодо Facebook і закликав зупинити розробку версії Instagram для дітей, на що соцмережа погодилася.

Наприкінці жовтня 2021 року компанія Facebook перейменувалась на Meta. Їй належить соціальна мережа Facebook, яка не змінила назву, а також Instagram і WhatsApp.