Facebook змінює назву компанії на Meta

Сама соціальна мережа при цьому збереже назву Facebook.

Компанія Facebook, якій належить однойменна соціальна мережа, а також Instagram і WhatsApp, змінює назву на Meta. При цьому сама соціальна мережа збереже назву Facebook.

Про ребрендинг голова компанії Марк Цукерберг повідомив на щорічній конференції Connect 28 жовтня.

“Слово Meta походить з грецької мови і означає „за межами“. І це дуже близько до того, що хочемо робити. Ми намагаємося вийти за межі екранів смартфонів, за межі тих рамок, що стоять перед людьми”, - сказав Цукерберг.

Нова назва є відсилкою до концепції метавсесвіту (metaverse), якою зараз займається Марк Цукерберг. Під час заходу Facebook Connect 2021 Цукерберг

заявив, що наступним кроком розвитку інтернету буде метавсесвіт, бачення якого він презентував сьогодні.

Цукерберг заявив, що хоче допомогти людям відійти від екранів і дисплеїв, але зберегти можливість спілкування з будь-якою людиною в будь-якій точці світу. Гаджети, за його словами, перестануть бути основою для спілкування, а стануть лише помічниками.

Facebook не перша технологічна компанія, яка вирішила змінити назву в процесі свого розвитку. У 2015 році Google реорганізувався в холдингову компанію Alphabet, а 2016 року Snapchat став Snap Inc.