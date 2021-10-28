Головні фішки iPhone 13: експерти оцінили новинку

Apple iPhone 13 вже продається в Україні, і про його технічні характеристики та можливості можна дізнатися не з презентації, а на практиці. Так і зробили експерти з офіційної мережі магазинів Apple у Києві – вони протестували новинку та розповіли нам про свої враження.

Телефон краще лягає в руку та зручніше у використанні

Смартфон Apple Iphone 13 став трохи меншим, тому що виробник ще більше вкоротив чубчик. Тому користуватися ним стало набагато зручніше, особливо жінкам, у яких менша рука. Виробник заявляє, що він витримає удар об асфальт з висоти людського зросту чи півгодини у воді – але експерти не перевіряли.

Натомість оцінили якість оновленого дисплея. Він став яскравішим, а картинка тепер ще більш насиченою і реалістичною, особливо якщо ви дивитеся відео в режимі HDR. Значно збільшилися частота оновлень та роздільна здатність дисплея.

Якість звуку чудова, це стосується як запису відео, так і відтворення аудіо. Так що новинка припаде до душі меломанам. Є 5G, але його експерти не змогли оцінити – з цілком об'єктивних причин.

Фото та відео – просто супер

Айфон 13 Про знімає чудові фото і відео як на фронтальну камеру, так і на задній модуль, який складається з ширококутного та сфер ширококутного об'єктивів. Дуже хороші фото виходять у нічному та портретному режимі, і навіть портрети, зроблені вночі – над цим виробник попрацював особливо старанно. Ви точно оціните функцію Cinematic – вона стане в нагоді при зйомці відео. Суть опції в автофокусі, що стежить, який масштабує зображення і робить переходи між об'єктами дуже плавними і м'якими. Після зйомки можна буде обійтися без монтажу, ролик вийде дуже якісно. Цікаві шаблони для фото та візуальні ефекти, вони дозволяють не просто зняти моменти на згадку, а й передати свій настрій у цей момент. Можна робити серійні знімки, знімати панорами та уповільнені відео. З'явився також новий професійний стандарт відео ProRes.

Зарядки вистачило на цілий день активного використання

При тому, що експерти цілий день максимально завантажували телефон, знімали та редагували відео, передавали дані по мережі 4G та дивилися фільми у HDR, до вечора він не розрядився. За 14 години було витрачено лише близько 75% заряду акумулятора. Заряджається девайс через бездротову MagSafe.

Зазначимо, що купити Iphone 13 Pro Max та інші, ви вже можете в Україні, причому за дуже демократичними цінами. Дізнатись більше про ціни та умови ви можете на сайті офіційного інтернет-магазину.