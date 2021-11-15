Зеленський надав чинності рішенню РНБО щодо зміни даних у підсанкційному списку, зокрема цивільної дружини Козака

Зміни внесено також до указів про санкції проти чотирьох російських компаній.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який надає чинності рішенню Ради нацбезпеки і оборони України від 15 жовтня щодо даних про одну фізичну особу та чотири юридичні особи, проти яких запровадили санкції.

Відповідний указ №572/2021 від 15 листопада оприлюднено на сайті президента.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 жовтня 2021 року “Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, - йдеться в документі.

В указі є зміни у частині доповнення даних про Наталію Миколаївну Лавренюк, яку пов’язують з депутатом від "ОПЗЖ" Тарасом Козаком. Відтепер уточнюється, що вона має ім'я Світлана Петрівна Жучкова, має подвійне громадянство - України і Російської Федерації.

Також президент вніс зміни до указів щодо санкцій проти російських компаній ТОВ "Орошаєме" та АТ "Балабінське", АТ "Албашський елеватор" та АТ "Білоглинський елеватор".

Нагадаємо, щодо Наталії Лавренюк, а також голови ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко були введені санкції Радою нацбезпеки і оборони через діяльність російського "Новошахтинського нафтопереробного заводу".

АО "НЗНП" - колишній спільний нафтовий бізнес у Росії подружжя Козака і Лавренюк з подружжям Марченко та Медведчука. За версією РНБО, підприємство нібито постачало нафтопродукти в ОРДЛО, хоча менеджмент заводу це заперечує.

20 серпня генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про завершення слідства щодо Медведчука і Козака, які підозрюються в державній зраді.