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У Росії видавця "Медіазони" Петра Верзилова оголосили у розшук

Колишнього учасника групи Pussy Rio звинувачують у приховуванні подвійного громадянства.

У Росії видавця "Медіазони" Петра Верзилова оголосили у розшук
Фото: EPA/UPG

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації оголосило у розшук видавця визнаної "іноземним агентом" "Медіазони" Петра Верзилова. На нього завели кримінальну справу.

Російський Мін'юст оголосив Верзилова іноземним агентом наприкінці вересня - одночасно з "Медіазоною" та її головним редактором Сергієм Смирновим. Сам Верзилов перебуває над Росії, передає російська служба Бі-бі-сі.

За даними адвоката Верзилова, причиною оголошення у розшук стала кримінальна справа про приховування подвійного громадянства. Цю справу проти видавця "Медіазони" та учасника гурту Pussy Riot порушили торік у липні минулого року. Верзилова звинуватили в наявності у нього другого громадянства - Канади.

Канадський паспорт Верзилов отримав багато років тому. У дитинстві він кілька років провчився у Торонто. Громадянство Верзилов отримав після того, як батько оформив у цій країні постійне місце проживання.

Росіяни зобов'язані повідомляти владу про другий паспорт з 2014 року. Порушення карається штрафом до 200 тисяч рублів, або утриманням зарплати за період до року, або обов'язковими роботами на строк до 400 годин.

Петро Верзилов - видавець "Медіазони", а також відомий акціоніст, колишній учасник ліворадикальної арт-групи "Війна" та гурту Pussy Riot. Учасниці Pussy Riot Надія Толоконнікова (колишня дружина Верзилова) та Марія Альохіна заснували "Медіазону" у 2014 році.

Влітку 2018-го Петро Верзилов, Вероніка Нікульшина, Ольга Пахтусова й Ольга Курачова, які брали участь в акції "Міліціонер вступає в гру", звинувачували в проведенні публічного заходу без повідомлення влади - активісти вибігли на поле під час фінального матчу чемпіонату світу з футболу. Активісти Pussy Riot вимагали звільнення політв'язнів у Росії.

У вересні того ж року Верзилова було госпіталізовано до однієї з московських клінік з ознаками важкого отруєння. Його подруга розповідала, що у нього почалися проблеми із зором, чоловік почав втрачати здатність розмовляти, а потім і ходити. Пізніше Верзилова перевезли до Берліна і почали лікувати у клініці "Шаріте". У берлінській клініці повідомили, що з високою ймовірністю він був отруєний. Точний спосіб отруєння там назвати не змогли, але назвали клас речовини, яку зазнав організм Верзилова - скополамін.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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