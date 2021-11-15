Нові санкції проти Білорусі можуть торкнутися головного аеропорту країни, - FT

Країни ЄС розглядають таку можливість, але ще не визначились остаточно.

Новий пакет санкцій Європейського союзу проти Білорусі може передбачати обмеження проти двох десятків білоруських чиновників, сирійської авіакомпанії Cham Wings, яка возить мігрантів до Мінську, готелю "Мінськ" та навіть аеропорту "Мінськ".

Про це повідомила газета Financial Times.

За даними джерел видання в дипломатичному середовищі, країни-члени Євросоюзу поки що не мають спільної думки з приводу застосування санкцій проти головного аеропорту Білорусі через юридичні складнощі, пов'язані з цим рішенням.

Узгодження фінального списку осіб та організацій, які потраплять під санкції, може тривати кілька тижнів.

Введення додаткових санкцій обговорюватиметься на позачерговому саміті Європейської ради.

Національний аеропорт "Мінськ" розташований приблизно за 30 кілометрів на схід від столиці Білорусі. Це головний аеропорт країни, який у 2020 році обслужив майже 2 млн пасажирів. До пандемії його пасажиропотік перевищував 5 млн пасажирів.

У 2021 році до аеропорту "Мінськ" стали масово прибувати мігранти з Іраку, Сирії та Ємену, які хочуть потрапити до країн Європейського союзу.

На початку листопада величезний натовп із сотень мігрантів прибув до кордону Білорусі з Польщею недалеко від міста Гродна і спробували прорвати загородження. Польським прикордонникам та військовослужбовцям вдалося їх зупинити, ті розбили табір у районі КПП "Кузниця".

10 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що Євросоюз та США розглядають можливість запровадження санкцій проти авіакомпаній, які привозять мігрантів до Білорусі. Після цього Turkish Airlines припинила пускати на свої рейси громадян Іраку, Ємену та Сирії.

У суботу, 13 листопада, сирійська авіакомпанія Cham Wings оголосила, що зупиняє польоти до столиці Білорусі.