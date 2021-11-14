У Грузії 9 парламентарів оголосили голодування на підтримку Саакашвілі

Голодування триватиме доти, доки Саакашвілі не переведуть до цивільної лікарні.

Дев'ять депутатів-опозиціонерів грузинського парламенту оголосили голодування на підтримку ув'язненого Міхеїла Саакашвілі. Вони вимагають переведення експрезидента Грузії до цивільної лікарні.

Про це заявив член партії "Єдиний національний рух" Давіт Кіркітадзе, повідомляє IPN.

Повідомляється, що голодуватимуть Давіт Кіркітадзе, Акакі Мінашвілі, Темур Джанашія, Бачукі Кардава, Ніка Мачутадзе, Георгій Годабрелідзе, Сулхан Сібашвілі, Леван Бежашвілі, Абдулла Ісмаїлов.

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня після того, як колишній президент Грузії приїхав на батьківщину після восьмирічної відсутності.

МВС Грузії порушило проти Саакашвілі кримінальну справу за фактом незаконного перетину кордону. Експрезидента помістили до в’язниці на підставі вироків грузинських судів 2018 року та судових проваджень ще у двох справах, які тривають з 2014 року.

На знак протесту Саакашвілі оголосив себе політичним в’язнем і почав голодування.