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Кулеба попросив Борелля вжити заходів для стримання Росії

Розмова дипломатів відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

Кулеба попросив Борелля вжити заходів для стримання Росії
Фото: zn.ua

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Розмова відбулася напередодні засідання Ради міністрів закордонних справ Європейського союзу.

Глава української дипломатії розповів Високому представнику ЄС про безпекову ситуацію на Донбасі, в Криму та вздовж українських кордонів.

Міністр наголосив на деструктивному підході Російської Федерації до переговорів у Нормандському форматі і закликав Євросоюз вжити політичних та інших заходів задля стримування Росії від подальших агресивних дій.

Жозеп Боррель запевнив у підтримці ЄС суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Зазначимо, засідання Рада міністрів закордонних справ Євросоюзу відбудеться 15 листопада. Міністри обговорять поточні справи, підсумують останні події на Західних Балканах і проаналізують ситуацію в африканському регіоні Сахель.

На спільному засіданні міністри закордонних справ та оборони говоритимуть про перший проєкт Стратегічного компасу ЄС, який має дати чітке політичне та стратегічне керівництво щодо підходу євроблоку до питань безпеки та оборони на наступні 5-10 років.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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