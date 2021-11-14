Майже 50 мігрантів ввечері у суботу, 13 листопада прорвалася на територію Польщі з Білорусі у районі населеного пункту Стажина.

Про це поліція Підляського воєводства Польщі повідомила у Твіттері.

“Вчора, до 17:00, біля Старжина до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетинають кордон, брав участь 21 поліцейський, а також військовослужбовці та співробітники прикордонної служби”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку.

Wczoraj przed 17 w okolicach Starzyn, do Polski wdarło się siłowo około 50 osób. W poszukiwaniach migrantów nielegalnie przekraczających granicę udział wzięło 21 policjantów oraz żołnierze i funkcjonariusze SG. Policjanci zatrzymali 22 obywateli Iraku. pic.twitter.com/tm8TPJ8TpT — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Окрім того, польська поліція повідомила, що ввечері 13 листопада в районі населеного пункту Колонія Клюковіце мігранти під час спроби перейти кордон атакували камінням поліцейських. Вони пошкодили каску одного з них, а також поліцейський автомобіль.

Po 20 w okolicach Kolonii Klukowicze, podczas próby siłowego przekroczenia granicy zaatakowani zostali Policjanci. Rzucony kamień trafił w kask funkcjonariusza. Siła uderzenia była na tyle duża, że uszkodzony został hełm chroniący głowę policjanta. pic.twitter.com/Y4nhBA8JIY — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 14, 2021

Dzisiejszej nocy niestety odnotowaliśmy kilka agresywnych zachowań. Ze strony Białorusi w kierunku policjantów poleciały kamienie, którymi m. in. trafiono policjanta oraz uszkodzono radiowóz. Policjant na szczęście miał na głowie hełm, który go ochronił. #NaStrażyGranicy pic.twitter.com/iDIwBSEKgd — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 14, 2021

Нагадаємо, білоруські військові у ніч проти суботи, 13 листопада нищили загородження на кордоні з Польщею, використовуючи спеціальне обладнання.

Станом на 13 листопада з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувало до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі налічують до 20 тисяч мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.