Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Кабмін зі скандалом звільнив директора ДП "ГарПок"
Один з космічних туристів Blue Origin загинув у авіакатастрофі
Один з космічних туристів Blue Origin загинув у авіакатастрофі
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
На Одещині жінка повертала борг через “смотрящого” за Чорноморськом
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
​Збірна України опустилася на третє місце в групі відбору на ЧС-2022
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Білоруські військові намагалися знести “стіну” на кордоні, біля якої зараз перебуває 5 тисяч мігрантів
Білоруські військові намагалися знести “стіну” на кордоні, біля якої зараз перебуває 5 тисяч мігрантів
ГоловнаСвіт

До Польщі прорвалися майже 50 мігрантів

Поліція затримала 22 громадян Іраку.

Майже 50 мігрантів ввечері у суботу, 13 листопада прорвалася на територію Польщі з Білорусі у районі населеного пункту Стажина.

Про це поліція Підляського воєводства Польщі повідомила у Твіттері.

“Вчора, до 17:00, біля Старжина до Польщі увірвалися близько 50 осіб. У розшуку мігрантів, які нелегально перетинають кордон, брав участь 21 поліцейський, а також військовослужбовці та співробітники прикордонної служби”, – йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції затримали 22 громадян Іраку.

Окрім того, польська поліція повідомила, що ввечері 13 листопада в районі населеного пункту Колонія Клюковіце мігранти під час спроби перейти кордон атакували камінням поліцейських. Вони пошкодили каску одного з них, а також поліцейський автомобіль.

Нагадаємо, білоруські військові у ніч проти суботи, 13 листопада нищили загородження на кордоні з Польщею, використовуючи спеціальне обладнання.

Станом на 13 листопада з білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувало до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі налічують до 20 тисяч мігрантів.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також