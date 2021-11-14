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Кліматична конференція ООН схвалила компромісну підсумкову угоду

Ключові пункти: обмеження глобального потепління та поступова відмова від вугілля.

Кліматична конференція ООН схвалила компромісну підсумкову угоду
Фото: ЕРА/UPG

Учасники кліматичної конференції ООН (COP26), яка закінчилася у Глазго, схвалили підсумкову угоду.

Про це пише Німецька хвиля.

Держави домовилися скоригувати національні кліматичні цілі вже до кінця 2022 року – на три роки раніше, ніж планувалося раніше.

Учасники зустрічі також погодилися із завданням обмежити глобальне потепління 1,5 градусами Цельсія порівняно з доіндустріальним рівнем.

Підсумкова угода містить більш стримані формулювання у порівнянні з запланованими. Так, спочатку планувалося, що в ній зазначатиметься про необхідність відмови від використання вугілля, однак Індія та Китай виступили проти. У результаті формулювання пом'якшили: у документі йдеться, що слід "поступово скорочувати" використання вугільних електростанцій.

Федеральний міністр охорони навколишнього середовища та ядерної безпеки ФРН Свенья Шульце зазначила, що, хоча вона “хотіла б більш однозначного формулювання щодо вугілля”, проте це означає, що "зараз у всьому світі почнеться відмова від його використання".

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вважає конференцію ООН з клімату успішною. “Досягнута угода – великий крок уперед. Ми отримали першу у світі міжнародну угоду, в якій йдеться про необхідність скорочувати використання вугілля. Також ми маємо дорожню карту, щоб обмежити глобальне потепління 1,5 градусами”, – заявив він.

На думку голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн, COP26 показала, що ера субсидування викопного палива закінчується. “COP26 відправляє зрозумілий сигнал, що епоха субсидування викопних енергоресурсів, а також – вугілля, який спалюється без уловлювання вуглецю, добігла кінця”, – зазначила вона в заяві.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав підсумковий документ компромісним, а домовленості щодо клімату недостатніми. “Битва за клімат – це боротьба за наші життя, і вона має бути виграна”, – зазначив він.

Федеральний міністр з питань економічного співробітництва та розвитку ФРН заявив, що конференція не дала задовільних відповідей на питання захисту бідних країн від наслідку зміни клімату. “З точки зору країн, що розвиваються, результати абсолютно недостатні, занадто малі і повільні. Нам потрібно нарощувати темп. Багато країн, що розвиваються, не можуть більше втрачати час, для них зміна клімату давно стала гіркою реальністю”, – заявив політик виданням медіагрупи Funke.

Нагадаємо, більше 30 країн світу та провідні автомобільні виробники в рамках кліматичної конференції COP26 домовились до 2040 року повністю відмовитись від продажу транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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