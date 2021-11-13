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Білоруські військові намагалися знести “стіну” на кордоні, біля якої зараз перебуває 5 тисяч мігрантів

Білоруси осліплювали поляків лазерами та прожекторами.

Білоруські військові намагалися знести “стіну” на кордоні, біля якої зараз перебуває 5 тисяч мігрантів
Фото: ЕРА/UPG

Білоруські військові у ніч проти суботи, 13 листопада нищили загородження на кордоні з Польщею, використовуючи спеціальне обладнання.

Про це Прикордонна служба Польщі написала у Твіттері.

Білоруси осліплювали поляків лазерами та прожекторами.

“Вночі в районі міста Черемха білоруські бійці почали руйнувати тимчасовий прикордонний шлагбаум. Вони зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовою машиною. Польські служби були засліплені лазерними променями та прожекторами”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники також повідомили, що неподалік звідти перебувала група майже 100 мігрантів, які чекали на можливість нелегального перетину кордону. Так, білоруси спорядили іноземців сльозогінним газом, який вони використовували проти польських служб.

Станом на сьогодні, 13 листопада, на польсько-білоруському кордоні перебуває близько 20 тисяч військових, поліцейських та прикордонників, пише Укрінформ.

З білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувають до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі може перебувати до 20 тисяч мігрантів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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