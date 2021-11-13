Білоруські військові намагалися знести “стіну” на кордоні, біля якої зараз перебуває 5 тисяч мігрантів

Білоруські військові у ніч проти суботи, 13 листопада нищили загородження на кордоні з Польщею, використовуючи спеціальне обладнання.

Про це Прикордонна служба Польщі написала у Твіттері.

Білоруси осліплювали поляків лазерами та прожекторами.

“Вночі в районі міста Черемха білоруські бійці почали руйнувати тимчасовий прикордонний шлагбаум. Вони зривали стовпи огорожі та розривали колючий дріт службовою машиною. Польські служби були засліплені лазерними променями та прожекторами”, – йдеться у повідомленні.

W nocy w rejonie m.Czeremcha, żołnierze 🇧🇾 zaczęli niszczyć tymczasową zaporę graniczą. Wyrywali słupki ogrodzeniowe oraz rozrywali concetrinę przy pomocy pojazdu służbowego. Polskie służby były oślepiane wiązkami laserowymi oraz światłem stroboskopowym. — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Прикордонники також повідомили, що неподалік звідти перебувала група майже 100 мігрантів, які чекали на можливість нелегального перетину кордону. Так, білоруси спорядили іноземців сльозогінним газом, який вони використовували проти польських служб.

Nieopodal ok.100-os.grupa migrantów oczekiwała na możliwość nielegalnego przekroczenia granicy. Białorusini wyposażyli cudzoziemców w gaz łzawiący, który został użyty w kierunku polskich służb. Tej oraz kolejnym próbom nielegalnego przekroczenia gr. 🇵🇱🇧🇾zapobiegliśmy pic.twitter.com/aUq2WLbv0T — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 13, 2021

Станом на сьогодні, 13 листопада, на польсько-білоруському кордоні перебуває близько 20 тисяч військових, поліцейських та прикордонників, пише Укрінформ.

З білоруського боку в безпосередній близькості до кордону перебувають до 5 тисяч мігрантів, загалом на території Білорусі може перебувати до 20 тисяч мігрантів.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський проінспектував потенційно небезпечну ділянку україно-білоруського кордону. Наразі визначено 10 ділянок, де може відбуватися основний підхід мігрантів до державного кордону України.