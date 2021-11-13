Фото: ЕРА/UPG

Суд у Лос-Анджелесі повністю усунув Джеймса Спірса від опіки над його донькою, співачкою Брітні Спірс. Він був опікуном співачки протягом 13 років.

Про це пише cnn.com.

Суддя Бренда Пенні скасувала розпорядження суду під час слухання у п'ятницю, 12 листопада.

Адвокат Спірс Метью Розенгарт сказав, що для фінансів співачки буде створена “підстраховка”.

Фото: ЕРА/UPG

“Сьогодні настав час покласти край опікунству”, – сказав Розенгарт, подякувавши судді.

За словами судді Пенні, активи співачки переведуть у її траст. Вона додала, що медичний огляд Спірс не потрібний.

Проти рішення заперечень не було.

Наступні судові засідання призначено на 8 грудня та 19 січня, на них обговорюватиметься клопотання про зміну вироку.

Спірс не була присутня на слуханні.

Під приміщенням суду на рішення чекали сотні прихильників Спірс, вони зустріли його емоційними вигуками.

Good God I love my fans so much it’s crazy 🥺❤️ !!! I think I’m gonna cry the rest of the day !!!! Best day ever … praise the Lord … can I get an Amen 🙏🏼☀️🙌🏼 ???? #FreedBritney



🎥: @AbbyShalawylo pic.twitter.com/yk1vO3H02L — Britney Spears (@britneyspears) November 12, 2021

“Боже, я так люблю своїх шанувальників, що це божевілля. Думаю, я буду плакати до кінця дня!!!! Найкращий день”, – написала співачка у Твіттері.

Водночас видання зазначає, що хоча Спірс домоглася припинення опікунства над нею, судова боротьба між зіркою та її батьком далека від завершення.

Минулого місяця Розенгарт подав 110-сторінкову петицію, у якій, серед іншого, просить відкрити розслідування щодо ймовірного стеження за поп-зіркою. “Це є прямим результатом повідомлення The New York Times про те, що її батько без її згоди незаконно розмістив пристрої запису в її спальні”, – йдеться у повідомленні.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Брітні Спірс знаходилася під опікою з 2008 року, коли вона потрапила в психіатричну лікарню через проблеми з алкоголем і наркотиками. Опікунство дали її батькові, який весь цей час контролював її майно, кар'єру і інші аспекти особистого життя.

При цьому співачка продовжила виступати з концертами і заробляти на музиці.

У червні 2021 році під час судових слухань вона сказала, що її змушували працювати проти волі та приймати літій. Після 13 років обмежень Брітні Спірс заявила, що хоче розпоряджатися життям самостійно.

У вересні суд у Лос-Анджелесі постановив відсторонити батька Брітні Спірс від опікунства над нею.