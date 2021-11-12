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Єврокомісія дозволила вживати в їжу азіатську сарану

Вона підпадатиме під категорію снеків та харчових інгредієнтів.

Єврокомісія дозволила вживати в їжу азіатську сарану
Фото: EPA/UPG

Європейська комісія дозволила вживати в їжу азіатську сарану, яка буде доступна на ринку харчової продукції в замороженому, сушеному та подрібненому вигляді.

Таке рішення було ухвалено на основі експертної оцінки Європейського агентства з безпеки продуктів харчування (EFSA), передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що азіатська сарана підпадатиме під категорію снеків та харчових інгредієнтів. На продукції із вмістом цього інгредієнта має знаходитись інформація про потенційні алергічні реакції.

Раніше Єврокомісія включила до списку продуктів харчування личинки великого борошняного хробака (хрущака).

Нагадаємо, раніше в Голландії видали збірку рецептів страв із комах.  За задумом авторів книги, вона має популяризувати комах як альтернативне джерело поживних речовин.

У 2017 році фінська компанія Fazer почала продавати хліб, виготовлений з використанням комах.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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