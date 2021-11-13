Ексміністр Демчишин відкинув звинувачення у сприянні тероризму

Колишній міністр енергетики Володимир Демчишин відкинув висунуті йому звинувачення у сприянні тероризму.

У письмовому коментарі "Інтерфаксу-Україна" він назвав кримінальну справу сфабрикованою та безперспективною.

"Справу, яку сфабрикували проти мене СБУ та ДБР, пошили білими нитками з Офісу президента. Вона носить суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського. Це в нього таке "тонке почуття гумору", щоб у такий спосіб вітати з днем народження", - вважає він.

Підозру Демчишину повідомили 12 листопада - у день, коли йому виповнилось 47 років.

Ексміністр наголосив, що не бачить нічого незаконного у купівлі вугілля в українських шахт.

"Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету. [...] Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших "рейтингових" справ за останні два роки. Така ж фальсифікація. Час нас розсудить", - заявив ексміністр.

Він вважає, що кримінальною справою проти нього "збанкрутіла влада дилетантів" намагається відвернути увагу від свого управлінського провалу.

"А судді хто? Ті, хто не забезпечив достатніх запасів, ні вугілля, ні газу до зими. Ті, хто заради "аварійної допомоги" готовий зробити "рукопожатним" маріонетку Путіна Лукашенка? Ті, хто поставив країну на межу енергетичної катастрофи? А нам усім залишається лише на Бога сподіватися, щоб дарував теплу зиму та не застудив Україну сибірськими морозами", - вважає ексміністр.

На його думку, політика колишньої влади в енергетичній сфері була більш професійною.

"Спочатку ми врятували країну від віялових відключень та енергетичної катастрофи, уготованої нам Кремлем. А потім змогли відмовитися від російського газу, від російської електрики та від російського антрациту", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що Демчишин був міністром енергетики та вугільної промисловості в 2014-2016 роках.

Через п'ять років після звільнення проти нього відкрили кримінальну справу за купівлю вугілля з шахт, що знаходяться на окупованій території. Слідство вважає, що внаслідок дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.