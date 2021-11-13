Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Партія Разумкова: гра на нервах Банкової
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Лукашенко: Путін пропонував Україні "гарний варіант" щодо Донбасу, але вона відмовилась
Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція"
СБУ опублікувала свідчення головного ката донецької в'язниці "Ізоляція"
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Ціни в Україні зростають, а гривня зміцнюється: що відбувається
Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ
Біля Гродна розбилися двоє російських десантників, - ЗМІ
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Лавров пригрозив Україні через закон про перехідний період
Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
Чи захопить Китай Росію? Про справжні відносини Пекіна та Москви
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
Найдорожчий освітній експеримент. Навіщо потрібен Президентський університет і що зараз відбувається з проєктом?
ГоловнаПолітика

Ексміністр Демчишин відкинув звинувачення у сприянні тероризму

Колишній керівник Міненерго прогнозує, що справа СБУ розвалиться.

Ексміністр Демчишин відкинув звинувачення у сприянні тероризму
Фото: mpe.kmu.gov.ua

Колишній міністр енергетики Володимир Демчишин відкинув висунуті йому звинувачення у сприянні тероризму.

У письмовому коментарі "Інтерфаксу-Україна" він назвав кримінальну справу сфабрикованою та безперспективною.

"Справу, яку сфабрикували проти мене СБУ та ДБР, пошили білими нитками з Офісу президента. Вона носить суто політичний характер, і я розумію, що їх цікавить зовсім не моя скромна персона. Тут, до речі, видно і слід Коломойського. Це в нього таке "тонке почуття гумору", щоб у такий спосіб вітати з днем народження", - вважає він.

Підозру Демчишину повідомили 12 листопада - у день, коли йому виповнилось 47 років.

Ексміністр наголосив, що не бачить нічого незаконного у купівлі вугілля в українських шахт.

"Щодо юридичної складової вона не витримує жодної критики. Тому що апріорі не може бути нічого незаконного в тому, що держава купувала вугілля в українських державних шахт із рахунками на контрольованій території та зі сплатою податків до українського бюджету. [...] Ця справа завершиться так само безславно, як розвалилися багато інших "рейтингових" справ за останні два роки. Така ж фальсифікація. Час нас розсудить", - заявив ексміністр.

Він вважає, що кримінальною справою проти нього "збанкрутіла влада дилетантів" намагається відвернути увагу від свого управлінського провалу.

"А судді хто? Ті, хто не забезпечив достатніх запасів, ні вугілля, ні газу до зими. Ті, хто заради "аварійної допомоги" готовий зробити "рукопожатним" маріонетку Путіна Лукашенка? Ті, хто поставив країну на межу енергетичної катастрофи? А нам усім залишається лише на Бога сподіватися, щоб дарував теплу зиму та не застудив Україну сибірськими морозами", - вважає ексміністр.

На його думку, політика колишньої влади в енергетичній сфері була більш професійною.

"Спочатку ми врятували країну від віялових відключень та енергетичної катастрофи, уготованої нам Кремлем. А потім змогли відмовитися від російського газу, від російської електрики та від російського антрациту", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що Демчишин був міністром енергетики та вугільної промисловості в 2014-2016 роках.

Через п'ять років після звільнення проти нього відкрили кримінальну справу за купівлю вугілля з шахт, що знаходяться на окупованій території. Слідство вважає, що внаслідок дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також