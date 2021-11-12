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Відновлення очного навчання можливе лише після зменшення кількості хворих, - Кличко

Дитячі інфекційні відділення майже повністю заповнені, нагалосив мер Києва.

Відновлення очного навчання можливе лише після зменшення кількості хворих, - Кличко
Фото: facebook/Кличко - мер

Думаємо про життя і здоров’я дітей, а не рейтинги: Кличко про продовження «дистанційки» в школах

Київська влада ухвалила непопулярне рішення про закриття закладів освіти, щоб захистити життя дітей. Про це заявив лідер «УДАРу», мер столиці Віталій Кличко в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Багато звернень від батьків. Дійсно, всі бажають, щоб діти пішли до школи. Ми також бажаємо. Але ухвалюючи ті чи інші рішення, ми піклуємося в першу чергу про здоров’я найголовнішого, що у нас є – наших дітей. Якщо хтось думає там про якісь рейтинги. Думає, це популярне чи непопулярне рішення. Я одне можу сказати: жодне життя дитини не коштує рейтингів і всьо іншого», - наголосив Віталій Кличко.

Він зазначив, що відновлення очного навчання дітей можливе лише після зменшення кількості хворих.

«Якщо під час першої хвилі діти майже не хворіли, то сьогодні у нас інфекційні відділення майже повністю заповнені. У нас хворіє велика кількість школярів і викладачів, багато груп в дитячих садочках закриті. Ми спираємось на висновки експертів-вірусологів: якщо не зменшиться кількість захворювань, ми не зможемо відкрити навчальні заклади. Вчора 1700 людей захворіли, сьогодні понад 2000 людей. Ми бачимо антирекорди смертності. Якщо цифри хворих зменшаться, крива піде вниз, ми зможемо почати з того, що 1-4 класи підуть до школи», - підсумував лідер «УДАРу».

Раніше столична влада ухвалила рішення перевести усі школи міста на дистанційне навчання.

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