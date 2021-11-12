​Зеленський попросив прем'єра Грузії пустити українських лікарів до Саакашвілі

Гарібашвілі дав зрозуміти, що цього робити не планують.

Президент Володимир Зеленський вранці 12 листопада провів телефонну розмову з прем'єром Грузії Іракілієм Гарібашвілі. Вона повністю стосувалась ув'язненого громадянина України, колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі.

Про це повідомляється на сайті президента України.

"Україна завжди захищає законні права та інтереси своїх громадян", – зазначив Зеленський.

Зеленський наголосив, що права Саакашвілі мають бути дотримані, а непропорційні заходи примусу - недопустимі. Президент також попросив надати доступ до Саакашвілі його матері, близьким та українських лікарів.

Гарібашвілі у відповідь заявив, що здоров’ям ув’язненого опікуються грузинські професійні та висококваліфіковані лікарі.

Він розказав, що Саакашвілі з першого дня перебування за ґратами перебуває під наглядом лікарів та цілодобово отримує необхідну медичну допомогу.

Він запевнив, що його можуть відвідувати адвокати, члени родини Саакашвілі та депутати парламенту.

Прем'єр Грузії сказав, що Саакашвілі під час переведення в тюремну лікарню здійснював спротив працівникам пенітенціарної системи і словесно та фізично ображав працівників медзакладу.

Нагадаємо, експрезидента Грузії Саакашвілі було затримано в Тбілісі 1 жовтня після того, як він таємно прибув з України. Його відправили до в'язниці на підставі винесених раніше судом вироком за посадові злочини, у яких його звинуватив уряд "Грузинської мрії".

Саакашвілі вважає себе політичним ув'язненим і на знак протесту оголосив голодування з першого дня перебування у в'язниці.

Із Грузії надходять суперечливі відомості про його стан. Адвокати Сааашвілі 25 жовтня заявили, що йому потрібен реаніматолог, тоді як грузинський прем'єр Іраклі Гарібашвілі назвав колишнього президента шахраєм, який приїхав до Грузії "через свою безрозсудність і короткий розум" і тепер довго сидітиме у в'язниці.

З 6 листопада Саакашвілі відмовився вживати ліки, вітаміни та підтримувальні препарати. Консиліум лікарів за результатами медичного огляду 8 листопада засвідчив критичний стан його здоров’я, після чого політика відвезли в лікарню.

Українська омбудсман Людмила Денісова заявила, що під час переведення до лікарні Саакашвілі завдали тілесних ушкоджень. Денісова також заявила, що увʼязнений політик поміщений до лікарні, яка не відповідає вимогам консиліуму.