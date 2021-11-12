Адвокат Саакашвілі заявив про постійний психологічний тиск на політика у тюремній лікарні

Один із адвокатів експрезидента Грузії Михайла Саакашвіл заявив, що його підзахисний перебуває під постійним психологічним тиском. Умови його утримання в тюремній лікарні не можна назвати нормальними і за європейськими стандартами поводження з ним можна розцінювати, як нелюдське.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Становище Михайла Саакашвілі там справді не дуже хороше, є постійне відчуття небезпеки, включно з відчуттям фізичної небезпеки, він перебуває під постійним психологічним тиском і його умови не можна оцінити як нормальні. Я думаю, що за стандартами Європейського суду це можна розцінювати як нелюдське поводження з ним", - сказав Шота Тутберідзе в ефірі грузинського телеканалу "Палітраньюс".

За його словами, у перші два дні перебування Саакашвілі у тюремній лікарні він зазнав безперервних словесних нападок з боку ув'язнених.

Тутберідзе припустив, що після втручання держдепартаменту США та правозахисної організації Amnesty International, які зробили "жорсткі заяви" щодо прав Саакашвілі, це припинилося.

Тим часом, за твердженням адвоката, Саакашвілі змушений перебувати в палаті із зачиненими та завішеними вікнами, оскільки тюремна адміністрація спеціально розмістила його в приміщенні, вікна якого виходять у бік корпусу ув'язнених.

"Практично він не бачить сонячного світла", - зазначив Тутберідзе.

За його інформацією, адвокати Саакашвілі мають намір звернутися до Страсбурзького суду з приводу "нелюдського поводження" з їхнім підзахисним.

Учора колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі вирішив припинити голодування. Політик заявив, що зробить це лише після переведення до цивільної лікарні.

Спеціальна пенітенціарна служба поширила кадри перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні. Українська омбудсман Людмила Денісова заявила, що відеозапис засвідчує факт катування та жорстокого поводження із Саакашвілі.

Омбудсман Грузії Ніно Ломджарія заявила, що поширені Спеціальною пенітенціарною службою кадри перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні є порушенням його честі, гідності та права на особисте життя. Вона закликала грузинські Мін'юст і пенітенціарну службу припинити розповсюдження відеозаписів із Саакашвілі.

Народний захисник Грузії також нагадала, що служба державного інспектора розпочала розслідування за фактом можливого нелюдського поводження з Саакашвілі у момент переведення до тюремної лікарні.