Саакашвілі пообіцяв припинити голодування, але назвав умови

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі вирішив припинити голодування. Однак політик зробить це лише після переведення до цивільної лікарні.

Про це Саакашвілі повідомив у листі до прихильників, з яким журналістів ознайомив його адвокат Ніка Гварамія.

"Я ухвалив рішення взяти до уваги резолюцію Страсбурзького суду і припинити голодування", - передав Гварамія слова Саакашвілі.

Політик наголосив, що він не збирається виходити з голодування ні в Глданській тюремній лікарні, ні в Горі, і відповідне рішення має ухвалити консиліум лікарів.

"Моє голодування вже стає знаряддям боротьби між Росією і нинішньою владою, не проти мене, а проти моєї країни. Я вирішив прислухатися до заклику і припинити голодування", - цитує слова Саакашвілі грузинський телеканал Rustavi 2.

Омбудсман Грузії Ніно Ломджарія заявила, що поширені Спеціальною пенітенціарною службою кадри перевезення Саакашвілі до тюремної лікарні є порушенням його честі, гідності та права на особисте життя. Вона закликає Мін'юст і пенітенціарну службу припинити розповсюдження відеозаписів із Саакашвілі.

Народний захисник Грузії також нагадала, що служба державного інспектора розпочала розслідування за фактом можливого нелюдського поводження з Саакашвілі у момент переведення до тюремної лікарні.