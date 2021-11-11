Нардепу Леросу вручили підозру за хуліганство в стінах парламенту

Йому загрожує від штрафу до обмеження волі.

Позафракційному народному депутату Гео Леросу вручили підозру в хуліганстві за його дії в стінах парламенту. Минулого тижня Лерос показав президентові Володимиру Зеленському, який приїхав на представлення кандидата на посаду міністра оборони, непристойний жест.

Співробітники ДБР вручили підозру в дворі будинку, де він мешкає, повідомив сам Лерос в Facebook. У ДБР зазначили, що підозра вручена за грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства (ч. 1 ст. 296 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 000 грн) або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 5 років.

Оскільки Лерос є нардепом, доручення про вручення підозри за грубе порушення громадського порядку у сесійній залі Верховної Ради України погоджував в.о. Генпрокурора.

"Слідчі ДБР у межах розслідування кримінального провадження встановили, що 04 листопада 2021 року народний обранець, виступаючи з парламентської трибуни, образливо висловився щодо вищих посадових осіб держави. При цьому він не реагував на зауваження головуючого на засіданні, продовжував такі дії навіть після вимкнення за рішенням головуючого мікрофону. Усвідомлюючи, що промова не буде фіксуватися засобами масової інформації, показав непристойний жест, демонструючи зневагу до загальноприйнятих норм моралі й соціального оточення", – зазначили в ДБР.

У Бюро вважають, що в таких діях нардепа є мета – "створити власний медійний та політичний образ, підвищити власну медійну впізнаваність, привернути увагу засобів масової інформації, суспільства та інших політиків до своєї особи".

Згідно зі статтею Конституції 105, за посягання на честь і гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.

Минулого тижня під час виступу Лерос звернувся до президента, який був у парламенті, і сказав, що "не боїться сказати правду". Він назвав Володимира Зеленського "зрадником", після чого показав йому середній палець. Спікер парламенту Руслан Стефанчук попросив вимкнути йому мікрофон.

Нардепка Марія Мезенцева зазначила, що така поведінка дискредитує парламент перед міжнародними партнерами, коли в межах розгляду питань по темі дають субʼєктивні оцінки іншим політикам і хамлять.

Того ж дня фракція "Слуга народу" звернулася до регламентного комітету Верховної Ради з проханням дати оцінку і відреагувати на слова позафракційного нардепа Гео Лероса під час виступу в парламенті.

Цього тижня Регламентний комітет парламенту рекомендував Раді відсторонити Лероса від 5 засідань через нецензурний жест на адресу президента.

Лерос і раніше був відомий своїми критичними і різкими висловлюваннями на адресу президента. Він потрапив у парламент за номером 23 у списку партії "Слуга народу", у 2020 році був виключений зі складу однойменної фракції.