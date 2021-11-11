Президент Володимир Зеленський у відеозверненні до українців прокоментував підписання ним законопроєкту про олігархів. Він згадав Петра Порошенка, не називаючи при цьому його імені, в контексті продажу медіаактивів пʼятого президента.

Зеленський почав із того, що для олігархів Україна "була просто ресурсною базою", а "державний інтерес – незнайомими словами".

"Політика олігархів-політиків, або політиків-олігархів дуже проста: ресурси не для всіх, а тільки для них. Закон для всіх, та тільки не для них. Вони купують депутатів, які лобіюють їхні інтереси, правоохоронців, які це не помічають, і суддів, які це прощають. А свої медіа перетворюють на артилерію проти держави, проти конкурентів", – зазначив він.

За словами президента, антиолігархічний закон – перший крок, щоб покласти край такій політиці. Зеленський додав, що "дехто" говорив про те, що цей закон "пустишка" і не буде працювати.

"Дехто – це один із великих політиків-олігархів. Попри всі його слова, я щиро дякую йому – те, що закон працює, в перший же день довів цей політик-олігарх. Переконуючи, що він тільки політик, він мужньо втратив частинку себе і своїх медіаактивів. Я щиро вітаю колективи двох інформаційних каналів, що здобули реальну незалежність, що змогли нарешті казати людям правду і вільно працювати під керівництвом нових, незаангажованих і незалежних власників. Це народні депутати із партії цього політика-олігарха", – зіронізував президент.

Нагадаємо, що законопроєкт передбачає створення реєстру, куди будуть вносити осіб зі значним впливом на політичне життя. За прогнозом міністра юстиції Дениса Малюськи, реєстр запрацює у травні 2022.

8 листопада, через три дні після підписання закону, Петро Порошенко повідомив про передачу своїх активів "5 каналу" і "Прямого" журналістам. У пресслужбі "Євросолідарності" заявили, що Порошенко передав свої акції редакціям каналів, тож власниками холдингу є медійники, журналісти, громадські діячі та опозиційні депутати, які були журналістами. Додаткові 10% акцій холдингу відведено під участь трудового колективу медіа, таким чином трудові колективи стали найбільшим акціонером.

Самі канали обʼєдналися в холдинг "Вільні медіа". Співвласниками ТОВ "Вільні медіа", за даними "Детектор медіа", є Лариса Губіна (ведуча), Ірина Геращенко (нардеп "ЄС"), Світлана Глуховська (журналістка), Володимир Мжельський (медіаменеджер), Дмитро Жданов, Володимир Ар’єв (нардеп "ЄС"), Святослав Цеголко (прессекретар Порошенка), Ірина Фріз (нардеп "ЄС"), Яна Конотоп (журналістка) та Вікторія Сюмар (нардеп "ЄС").