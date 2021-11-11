Партія Разумкова: гра на нервах Банкової

Регулярна поява Дмитра Разумкова, Арсенія Яценюка та Володимира Гройсмана, а тепер і Арсена Авакова в ефірі телеканалів Рината Ахметова активізувала розмови про новий проєкт під егідою олігарха, до якого могли б увійти згадані політики. Втім, незабаром Ринат Ахметов заявив, що не збирається підтримувати партію Дмитра Разумкова і навіть не знайомий із ним. Згодом від ймовірної участі у такому проєкті відхрестились Аваков, Яценюк, Гройсман і Разумков .

Фото: пресслужба

Олігарх йде в наступ?

Про можливі нові конфігурації та союзи заговорили ще влітку, після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Уже тоді в середовищі «слуг» обговорювали можливий тандем досвідчених та професійних «важковиків» з Дмитром Разумковим, відставка якого теж була вирішеним питанням.

Співрозмовники LB.ua в керівництві «Слуги народу» впевнено говорили про домовленості Разумкова з Аваковим та колишнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом йти «одним фронтом» – за фінансової та медійної підтримки Рината Ахметова.

Ексспікер парламенту справді став частим гостем на каналах олігарха – хоч ще у серпні скаржився, що «Україна 24» Ахметова перервала трансляцію його виступу на День Незалежності – нібито після дзвінка з ОП. «І таких історій – про блокування ефіру ми можемо розповісти чимало», – скаржився співрозмовник, близький до Дмитра Разумкова.

Фото: скрін

Проте після відставки ексспікер практично прописався на «Україна 24». Так само, перше велике інтерв'ю після відставки Арсен Аваков дав саме цьому телеканалу і це викликало бурхливу реакцію ОП.

«Ахметов веде свою гру. А конфлікт з Банковою в енергетиці вже перейшов в публічну площину», – сказав один із «слуг» не під запис.

Справді, 2 листопада оператор енергомережі компанія «Укренерго» заявила, що вимагатиме «проведення відповідних перевірок» причин аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова, через що виник дефіцит потужності і Україна була змушена залучати аварійну допомогу з Білорусі.

У холдинґу ДТЕК заяву «Укренерго» назвали «політичним тиском» та вимагали «спростування звинувачень у бік компанії щодо причин зриву балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі». Інакше Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко пообіцяв «відповідати жорстко».

Фото: Макс Требухов

Після такого обміну «люб’язностями» з'явилася інформація про розмову з олігархом на Банковій, де Ахметову нібито запропонували ряд поступок, включаючи мінімальну ціну на транспортування залізної руди в законі 5600 (його розгляд заплановано на наступному тижні) і посади кількох міністрів в обмін на відмову від підтримки проєкту Разумкова. Проте джерела в керівництві Офісу прокоментували таку інформацію коротко: «Маячня».

Співрозмовники LB.ua в «Слузі» впевнені: «Ахметов зробив ставки на наших опонентів».

«Тільки наразі не зрозумілий остаточний формат», – заявив один з впливових депутатів.

А перший віцеспікер Олександр Корнієнко цього тижня публічно оголосив про союз Разумкова, Авакова та Яценюка, назвавши його «Блок РАЯ».

При цьому він скептично оцінив його перспективи: «Це буде альянс антирейтингів. Мені незрозуміло: як вони будуть разом ідеологічно. Бо тоді це буде лише одна ідеологія – проти влади. Вони почнуть розбиратися: хто і за що? Бо одні хочуть пенсію більшу, інші – податки нижчі. Це буде дуже важко».

Фото: Lb.ua

Втім, у «Слузі» визнають: навіть розмови про формування нових коаліцій проти влади – поганий сигнал.

«Вони відчули нашу слабкість, тому й почались усі ці розмови про нові партії чи альянси, – упевнений один з керівників «Слуги». – Але до виборів далеко, ситуація буде змінюватися і з рейтингами в тому числі».

Аваков та Яценюк поки поза грою

Арсеній Яценюк досі формально є лідером «Народного фронту», до політради якого також входить Арсен Аваков. Партія, створена в кінці березня 2014, фактично за два тижні до парламентських виборів, отримала тоді перше місце з результатом 22,14%. Втім, через падіння рейтингу вже у 2015 році не брала участі в місцевих виборах. Вибори 2019-го партія теж пропустила, лише окремі її представники балотувалися в мажоритарних округах.

Речниця Яценюка Ольга Лаппо у відповіді на запит LB.ua спростувала заяву Корнієнка щодо створення нового союзу з Разумковим.

«Жодні переговори про створення політичної сили, про яку ви зазначаєте, не ведуться», – наголосила вона.

На відміну від Яценюка Арсен Аваков виглядав би природнішим союзником Разумкова – обоє можуть працювати на електорат «російськомовних патріотів».

Фото: mvs.gov.ua

В інтерв`ю «Україна 24» колишній очільник МВС теж говорив про можливі політичні альянси: «Я центрист. Але я визнаю, що є ліві центристи, такі як Дмитро Разумков, наприклад – дай Бог йому здоров'я, дуже перспективна людина... Є праві центристи – Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк. Є Юлія Володимирівна – вона перебуває над усім. Є Олег Ляшко – він просто є. Є Ігор Смешко. Напевно, з'являться інші люди. Подумаймо про те, щоб усі ці розумні та різні люди спробували створити альянс, мезальянс – мені однаково – який дозволить зробити баланс, який би рухав нашу країну вперед».

До речі, усіх згаданих Аваковим політиків у «Слузі» підозрюють у співпраці з Ахметовим.

Проте вже цього тижня Арсен Аваков записав відео, в якому спростував інформацію про наміри створити спільну партію з Разумковим.

«Відповідь: ні, не правда. Але нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП ухвалив рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков-Яценюк-Разумков… Попри те, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України».

Фото: fakty.ua

Вигадникам «цього та інших фейків» Аваков відповів словами з «Дюни» Френка Герберта: «Страх вбиває розум».

Партія Разумкова: «рабів до раю не пускають»

5 листопада Дмитро Разумков оголосив про створення міжфракційного об’єднання «Розумна політика». А 10 вересня партія «Ми українці» змінила назву в реєстрі на «Розумну політику».

Джерело з оточення Дмитра Разумкова підтвердило LB.ua, що «про це було відомо».

«Поки що партія не наша. Але ми ведемо переговори. Не виключено, що це і буде наш плацдарм. Хоча проблем в пошуку партії взагалі немає. Відразу після відставки до нас прийшло щонайменше десять пропозицій очолити партію. Але окрема партія точно буде», – запевнив співрозмовник.

Після заяви Авакова Дмитро Разумков у спілкуванні з LB.ua також відхрестився від можливого блоку «РАЯ».

Фото: Скриншот відео

«У кожного з нас своя ідеологічна ніша та позиціювання. Це абсолютно правильно сказав Арсен Аваков. У них – правий центр. Я буду ближчий до лівого центру. Так, і там, і у мене – центризм. Центризм насправді об'єднає країну. Але спільних політичних проєктів з Арсеном Борисовичем ми не запускали. Ви бачите: хто запускає цю інформацію. Це боти Офісу президента та «говорящие головы», які у них на зарплаті. Вони вигадали «РАЯ». Але як кажуть: «Рабів до раю не пускають». Це раз. Але якщо серйозно, то такого проєкту немає. Я не буду брати участь у проєктах, а буду будувати партію. Думаю, що Арсен Борисович та інші колеги будуть теж будувати щось своє. Якщо будуть», – сказав він.

На запитання про медійну підтримку Ахметова Разумков відповів, що це «не підтримка, а свобода слова».

«А те, що мої колишні колеги з Офісу президента хочуть об’єднати усе під своїм початком, весь медіапростір, то це зрозуміле бажання. Проте думаю, що це погано закінчиться. З Ахметовим я так і не зустрічався. Лише бачив Рината Леонідовича на прощанні зі Юхимом Звягільским. Та з ним не говорив», – запевнив ексспікер.

Фото: Макс Требухов

Гройсман теж піде окремо

У вересні на Ялтинській конференції YES шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна зробила спільне фото Арсена Авакова, Арсена Яценюка та Володимира Гройсмана, яке також спричинило розмови щодо їх можливого спільного політичного проєкту.

Фото: Cоня Кошкіна

Втім, заступник голови партії Гройсмана Олександр Саєнко у спілкуванні з LB.ua заперечив будь-які переговори щодо можливого об'єднання з очільниками «Народного фронту» та Разумковим. «А щодо того фото, то це лише фото», – додав він.

«На цей час ми повністю сфокусовані на розвитку нашої партії. І жодних консультацій з іншими політичними силами чи партіями, гравцями не ведемо. Ми самодостатня політична сила та окремо можемо отримати непоганий результат. Зараз ми максимально зосереджені на розвитку осередків, партійних організацій», – розповів Олександр Саєнко.

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Все це – фіксація поточної ситуації. Але до виборів залишається ще цілих два роки, упродовж яких може багато чого змінитися. І ті, хто сьогодні здаються фаворитами, ризикують – здійснивши фальстарт – розгубити всі свої перспективи. Тому поки що всі історії про нові партійні коаліції – радше спроба подратувати Банкову, змусивши її господарів, не надто досвідчених, м’яко кажучи, політичних гравців, зайвий раз метушитися. А отже – помилятися.