Партія Разумкова: гра на нервах Банкової

Олігарх йде в наступ?
Про можливі нові конфігурації та союзи заговорили ще влітку, після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Уже тоді в середовищі «слуг» обговорювали можливий тандем досвідчених та професійних «важковиків» з Дмитром Разумковим, відставка якого теж була вирішеним питанням.
Співрозмовники LB.ua в керівництві «Слуги народу» впевнено говорили про домовленості Разумкова з Аваковим та колишнім керівником Офісу президента Андрієм Богданом йти «одним фронтом» – за фінансової та медійної підтримки Рината Ахметова.
Ексспікер парламенту справді став частим гостем на каналах олігарха – хоч ще у серпні скаржився, що «Україна 24» Ахметова перервала трансляцію його виступу на День Незалежності – нібито після дзвінка з ОП. «І таких історій – про блокування ефіру ми можемо розповісти чимало», – скаржився співрозмовник, близький до Дмитра Разумкова.
Проте після відставки ексспікер практично прописався на «Україна 24». Так само, перше велике інтерв'ю після відставки Арсен Аваков дав саме цьому телеканалу і це викликало бурхливу реакцію ОП.
«Ахметов веде свою гру. А конфлікт з Банковою в енергетиці вже перейшов в публічну площину», – сказав один із «слуг» не під запис.
Справді, 2 листопада оператор енергомережі компанія «Укренерго» заявила, що вимагатиме «проведення відповідних перевірок» причин аварійної зупинки енергоблоків на теплових електростанціях ДТЕК Ріната Ахметова, через що виник дефіцит потужності і Україна була змушена залучати аварійну допомогу з Білорусі.
У холдинґу ДТЕК заяву «Укренерго» назвали «політичним тиском» та вимагали «спростування звинувачень у бік компанії щодо причин зриву балансування енергосистеми та запиту аварійної допомоги з Білорусі». Інакше Гендиректор ДТЕК Максим Тимченко пообіцяв «відповідати жорстко».
Після такого обміну «люб’язностями» з'явилася інформація про розмову з олігархом на Банковій, де Ахметову нібито запропонували ряд поступок, включаючи мінімальну ціну на транспортування залізної руди в законі 5600 (його розгляд заплановано на наступному тижні) і посади кількох міністрів в обмін на відмову від підтримки проєкту Разумкова. Проте джерела в керівництві Офісу прокоментували таку інформацію коротко: «Маячня».
Співрозмовники LB.ua в «Слузі» впевнені: «Ахметов зробив ставки на наших опонентів».
«Тільки наразі не зрозумілий остаточний формат», – заявив один з впливових депутатів.
А перший віцеспікер Олександр Корнієнко цього тижня публічно оголосив про союз Разумкова, Авакова та Яценюка, назвавши його «Блок РАЯ».
При цьому він скептично оцінив його перспективи: «Це буде альянс антирейтингів. Мені незрозуміло: як вони будуть разом ідеологічно. Бо тоді це буде лише одна ідеологія – проти влади. Вони почнуть розбиратися: хто і за що? Бо одні хочуть пенсію більшу, інші – податки нижчі. Це буде дуже важко».
Втім, у «Слузі» визнають: навіть розмови про формування нових коаліцій проти влади – поганий сигнал.
«Вони відчули нашу слабкість, тому й почались усі ці розмови про нові партії чи альянси, – упевнений один з керівників «Слуги». – Але до виборів далеко, ситуація буде змінюватися і з рейтингами в тому числі».
Аваков та Яценюк поки поза грою
Арсеній Яценюк досі формально є лідером «Народного фронту», до політради якого також входить Арсен Аваков. Партія, створена в кінці березня 2014, фактично за два тижні до парламентських виборів, отримала тоді перше місце з результатом 22,14%. Втім, через падіння рейтингу вже у 2015 році не брала участі в місцевих виборах. Вибори 2019-го партія теж пропустила, лише окремі її представники балотувалися в мажоритарних округах.
Речниця Яценюка Ольга Лаппо у відповіді на запит LB.ua спростувала заяву Корнієнка щодо створення нового союзу з Разумковим.
«Жодні переговори про створення політичної сили, про яку ви зазначаєте, не ведуться», – наголосила вона.
На відміну від Яценюка Арсен Аваков виглядав би природнішим союзником Разумкова – обоє можуть працювати на електорат «російськомовних патріотів».
В інтерв`ю «Україна 24» колишній очільник МВС теж говорив про можливі політичні альянси: «Я центрист. Але я визнаю, що є ліві центристи, такі як Дмитро Разумков, наприклад – дай Бог йому здоров'я, дуже перспективна людина... Є праві центристи – Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк. Є Юлія Володимирівна – вона перебуває над усім. Є Олег Ляшко – він просто є. Є Ігор Смешко. Напевно, з'являться інші люди. Подумаймо про те, щоб усі ці розумні та різні люди спробували створити альянс, мезальянс – мені однаково – який дозволить зробити баланс, який би рухав нашу країну вперед».
До речі, усіх згаданих Аваковим політиків у «Слузі» підозрюють у співпраці з Ахметовим.
Проте вже цього тижня Арсен Аваков записав відео, в якому спростував інформацію про наміри створити спільну партію з Разумковим.
«Відповідь: ні, не правда. Але нам відомо, що після переляку та довгої наради Єрмака та Подоляка, ОП ухвалив рішення контратакувати фейками про єдиний політичний проєкт Аваков-Яценюк-Разумков… Попри те, я бажаю успіху і йому, і Гройсману, і Тимошенко, і Смешку, і Ляшку, і Кличку, і багатьом іншим – у роботі в Україні на основі професійних, а не імітаційних дій. Зроблю все, щоб їхні зусилля створили синергію на благо України».
Вигадникам «цього та інших фейків» Аваков відповів словами з «Дюни» Френка Герберта: «Страх вбиває розум».
Партія Разумкова: «рабів до раю не пускають»
5 листопада Дмитро Разумков оголосив про створення міжфракційного об’єднання «Розумна політика». А 10 вересня партія «Ми українці» змінила назву в реєстрі на «Розумну політику».
Джерело з оточення Дмитра Разумкова підтвердило LB.ua, що «про це було відомо».
«Поки що партія не наша. Але ми ведемо переговори. Не виключено, що це і буде наш плацдарм. Хоча проблем в пошуку партії взагалі немає. Відразу після відставки до нас прийшло щонайменше десять пропозицій очолити партію. Але окрема партія точно буде», – запевнив співрозмовник.
Після заяви Авакова Дмитро Разумков у спілкуванні з LB.ua також відхрестився від можливого блоку «РАЯ».
«У кожного з нас своя ідеологічна ніша та позиціювання. Це абсолютно правильно сказав Арсен Аваков. У них – правий центр. Я буду ближчий до лівого центру. Так, і там, і у мене – центризм. Центризм насправді об'єднає країну. Але спільних політичних проєктів з Арсеном Борисовичем ми не запускали. Ви бачите: хто запускає цю інформацію. Це боти Офісу президента та «говорящие головы», які у них на зарплаті. Вони вигадали «РАЯ». Але як кажуть: «Рабів до раю не пускають». Це раз. Але якщо серйозно, то такого проєкту немає. Я не буду брати участь у проєктах, а буду будувати партію. Думаю, що Арсен Борисович та інші колеги будуть теж будувати щось своє. Якщо будуть», – сказав він.
На запитання про медійну підтримку Ахметова Разумков відповів, що це «не підтримка, а свобода слова».
«А те, що мої колишні колеги з Офісу президента хочуть об’єднати усе під своїм початком, весь медіапростір, то це зрозуміле бажання. Проте думаю, що це погано закінчиться. З Ахметовим я так і не зустрічався. Лише бачив Рината Леонідовича на прощанні зі Юхимом Звягільским. Та з ним не говорив», – запевнив ексспікер.
Гройсман теж піде окремо
У вересні на Ялтинській конференції YES шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна зробила спільне фото Арсена Авакова, Арсена Яценюка та Володимира Гройсмана, яке також спричинило розмови щодо їх можливого спільного політичного проєкту.
Втім, заступник голови партії Гройсмана Олександр Саєнко у спілкуванні з LB.ua заперечив будь-які переговори щодо можливого об'єднання з очільниками «Народного фронту» та Разумковим. «А щодо того фото, то це лише фото», – додав він.
«На цей час ми повністю сфокусовані на розвитку нашої партії. І жодних консультацій з іншими політичними силами чи партіями, гравцями не ведемо. Ми самодостатня політична сила та окремо можемо отримати непоганий результат. Зараз ми максимально зосереджені на розвитку осередків, партійних організацій», – розповів Олександр Саєнко.
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Все це – фіксація поточної ситуації. Але до виборів залишається ще цілих два роки, упродовж яких може багато чого змінитися. І ті, хто сьогодні здаються фаворитами, ризикують – здійснивши фальстарт – розгубити всі свої перспективи. Тому поки що всі історії про нові партійні коаліції – радше спроба подратувати Банкову, змусивши її господарів, не надто досвідчених, м’яко кажучи, політичних гравців, зайвий раз метушитися. А отже – помилятися.