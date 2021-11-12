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"Батьківщина" вимагає повернути Саакашвілі в Україну

Саакашвілі знаходиться в грузинській тюрмі вже 43 дні.

"Батьківщина" вимагає повернути Саакашвілі в Україну
Фото: пресслужба

Політична партія "Батьківщина" вимагає повернути громадянина України Михайла Саакашвілі на територію України. Про це йдеться у зверненні партії.

Там нагадали, що Саакашвілі у тюрмі знаходиться вже 43 дні.

"З оприлюднених відеоматеріалів, розповідей свідків та діагнозів лікарів очевидно – йдеться про знущання, приниження честі та гідності, завдання непоправної шкоди здоров’ю ув’язненого політика. Окремі дії щодо Михайла Саакашвілі правозахисники кваліфікують як тортури! Подібна ситуація є неприпустимою! Це неподобство має бути негайно припинене, а бранець сумління – звільнений!" - йдеться у заяві.

«Батьківщина» закликала владу Грузії проявити політичну волю та ухвалити мудре рішення.

"Ми закликаємо повернути громадянина України Міхеіла Саакашвілі на територію України. Тут він зможе отримати належну медичну допомогу, пройти реабілітацію та продовжити роботу на благо своїх двох Батьківщин – Грузії та України!" - резюмували у партії.

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