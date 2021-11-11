Путін і Меркель провели телефонні переговори другий день поспіль

Канцлерка ФРН закликала президента Росії вплинути на Лукашенка і відновити переговори в "нормандському форматі".

Президент Росії Володимир Путін і канцлерка Німеччини Ангела Меркель другий раз за два дні поспілкувалися телефоном.

За інформацією на сайті Кремля, Путін та Меркель обговорили міграційну кризу на кордоні Білорусі з країнами Євросоюзу. Російський президент також закликав поновити діалог між Євросоюзом та Мінськом для розв’язання проблеми.

Крім того, президент Росії поскаржився канцлерці ФРН на "деструктивну політику" влади України, яка, на думку Путіна, більше покладається на силові методи, зокрема, використовуючи безпілотники з порушенням мінських угод.

На сайті німецького уряду зазначають, Меркель поклала відповідальність за ситуацію на кордоні на владу Білорусі. На думку канцлерки ФРН, режим Лукашенка "використовує беззахисних людей у гібридній атаці" на Євросоюз.

Під час обговорення ситуації на сході України Меркель закликала Путіна продовжувати переговори у "нормандському форматі" для мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Сьогоднішня розмова відбулася з ініціативи Ангели Меркель.

Учора канцлерка Німеччини телефонувала президентові Росії з проханням вплинути на режим Лукашенка. Меркель назвала нелюдським і абсолютно неприйнятним використання Мінськом мігрантів як засіб тиск проти Євросоюзу.

Пізніше Bloomberg розповів про очікування Меркель дзвінка у відповідь від російського президента. Однак сьогодні канцлерка Німеччини сама зателефонувала Путіну.