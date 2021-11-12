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Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським

Про спілкування з президентом напряму бізнесмен відповідати відмовився.

Ахметов прокоментував інформацію про можливий конфлікт із Зеленським
Фото: Макс Требухов

Бізнесмен Рінат Ахметов спростував інформацію про те, що однією із причин погіршення його стосунків із Офісом президента та самим Володимиром Зеленським стала "манера спілкування" з боку команди президента.

"Ні, це неправда. Я з усіма спілкуюся шанобливо і із собою нікому не дозволю говорити по-хамськи", - зазначив Рінат Ахметов у коментарі Радіо Свобода.

При цьому бізнесмен відмовився відповісти на запитання про те, чи спілкується сам (або ж його соратники) з президентом напряму.

Про те, чи існує у нього та його соратників особистий контакт з представниками Офісу президента (зокрема, з головою ОП Андрієм Єрмаком, його заступником Кирилом Тимошенком та радником президента Сергієм Шефіром) Ахметов лаконічно зауважив, що "знайомий із Сергієм Шефіром" і "шанобливо до нього ставиться".

Бізнесмен також заперечив існування будь-яких домовленостей з Офісом президента щодо тональності висвітлення діяльності чинної влади на телеканалах, що входять до складу його медіахолдингу.

"Ні, (такі домовленості - ред.) не існували. Я скажу так: одним із великих досягнень України за 30 років Незалежності я вважаю свободу слова. Це - один із найважливіших принципів вільного й демократичного суспільства. І "Медіа Група Україна" дотримується цього принципу та його захищатиме", - зазначив Ахметов.

За його словами, канали його медіахолдингу "надають рівнозначний майданчик для висловлення думок як представникам влади, так і опозиції" і "якщо в останні місяці владу критикують більше, ніж раніше, це питання до влади".

11 листопада "Українська правда" з посиланням на власні джерела - в оточенні Ахметова і в оточенні президента - повідомила про те, що у Володимира Зеленського непростий період у відносинах з Рінатом Ахметовим, і це схоже на початок війни.

Серед можливих причин погіршення цих стосунків журналісти називають ухвалений нещодавно "закон про олігархів", відставку Дмитра Разумкова, а також манеру спілкування, яку представники Офісу президента, нібито дозволили собі у розмовах з Ахметовим і його людьми.

Рінат Ахметов - найбагатша людина України. За оцінками Forbes, його статки за рік зросли у 2,7 раза - з 2,8 млрд доларів до $7,6 млрд.

Ахметов є власником найбільшої фінансово-промислової групи України SCM. Окрім того, Ахметов має футбольний клуб "Шахтар", благодійний фонд свого імені та холдинг "Медіа Група Україна" (до нього, зокрема входять телеканали "Україна" та "Україна24").

Сам він не вважає себе інвестором, а не олігархом.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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