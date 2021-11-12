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СБУ затримала екскерівницю "відділу кадрів" батальйону бойовиків "Оплот"

Мешканка Бахмута приєдналася до "ДНР" 2014 року.

СБУ затримала екскерівницю "відділу кадрів" батальйону бойовиків "Оплот"
Фото: СБУ

Служба безпеки повідомила про затримання у Донецькій області колишньої учасниці угруповання "ДНР". Вона займалася "підбором кадрів" для участі у бойових діях проти Збройних сил України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За даними слідства, до лав бойовиків мешканка Бахмута приєдналась у 2014 році. Зловмисниця входила до складу терористичного угруповання "Оплот". Перебуваючи на "посаді" стрільця, вона брала участь у збройному спротиві українським військовим підрозділам.

"Потім її призначили керівником "відділу кадрів", де серед основних завдань був відбір "кандидатів" до груп бойовиків. Після конфлікту з ватажками угруповання вона залишила його лави. Згодом повернулась на підконтрольну українській владі територію регіону, де намагалась переховуватись від правосуддя", - сказано в в повідомленні.

Під час обшуків правоохоронці виявили засоби зв’язку та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 9 листопада контррозвідники СБУ затримали у Києві колишнього бойовика терористичної організації "ДНР", очільника незаконної в’язниці "Ізоляція" Куликовського. 10 листопада суд відправив Куликовського під варту без права застави.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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