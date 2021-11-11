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СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн, вилученого під час спецоперацій

Озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і знаходилось під арештом.

СБУ передала Міноборони озброєння на 1 млрд грн, вилученого під час спецоперацій
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України передала Міністерству оборони велику партію озброєння - арсенал загальною вартістю близько 1 млрд грн, який контррозвідка вилучила під час спецоперацій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Озброєння було визнано речовими доказами у провадженнях СБУ і знаходилось під арештом.

"Зважаючи на обстановку в державі, слідчі спецслужби підготували відповідне клопотання: Міністерство оборони погодилося прийняти це військове майно на баланс, а суд та уряд санкціонували передачу. Це перший подібний випадок в історії України", - зазначили в СБУ.

Зокрема, СБУ в ході обшуків вилучено та передано Міністерству оборони озброєння загальною вагою понад 500 тонн: зброю (гранатомети); боєприпаси (міни та постріли до гранатометів); вибухові речовини (тротил); 36 ракет 5В27Д (входять до складу ЗРК «Печора) та супутнє обладнання до них; складові до вогнепальної нарізної зброї; двигуни та комплектуючі до авіаційної техніки (вертольотів Мі-24, літаків типу «Су» та «МіГ»); комплектуючі до бронетанкової техніки (БМП, БРДМ, БТР, танків), зенітно-ракетних комплексів та систем залпового вогню; фосфорні та соляні кислоти.

Фото: ssu.gov.ua

Зазначається, що російські державні компанії використовували територію України для транзиту товарів військового призначення і з невстановленою метою накопичували їх на території України, але не як військове майно, а як технічне майно загального вжитку. СБУ відкрила за цим фактом кримінальне провадження. Також було встановлено, що документи про легальне ввезення та зберігання військової продукції були відсутні.

"Використання вказаного військового майна значно посилить матеріально-технічне забезпечення та стан бойової готовності Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в квітні "Укроборонпром" заявив, що готовий виготовити вдвічі більше озброєння та військової техніки через ескалацію з боку Росії.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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