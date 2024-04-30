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Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot

Протягом найближчого часу там планують замінити їх на досконаліші ізраїльські системи.

Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
ППО Patriot
Фото: Олексій Резніков twitter

Ізраїльські військово-повітряні сили найближчими місяцями мають намір попрощатися із застарілими системами ППО Patriot, замінивши їхні батареї на більш досконалі засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє The Тimes of  Israel. 

У лютому армія оборони Ізраїлю заявила, що перебуває у процесі закриття кількох батарей Patriot, і замість цього їх персонал навчать керувати "Залізним куполом".

Також військові країни повідомили, що комплекси Patriot будуть остаточно деактивовані протягом двох місяців."Наразі ми знаходимося в процесі скорочення [кількості] батарей, поки вся система не буде закрита", – сказав начальник 138-го батальйону групи протиповітряної оборони, який керує системами Patriot.

Батареї Patriot розгорнули проти деяких ракет Scud, випущених з Іраку по Ізраїлю під час війни в Перській затоці 1991 року. Того ж року система американського виробництва офіційно надійшла на озброєння Ізраїлю, але вперше здійснила перехоплення лише в 2014 році, збивши безпілотник ХАМАС, запущений із Сектора Газа.

Протягом наступного десятиліття система, призначена для збивання літаків, за словами військових, перехопила лише близько десяти цілей, включно з сирійськими винищувачами, які порушили повітряний простір Ізраїлю в 2014 і 2018 роках.Тепер цю систему замінять більш досконалими системами протиповітряної оборони.

"Ми зрозуміли, що потрібно рухатися вперед і вдосконалювати методи захисту. Нововведення в системі ППО покращують оперативне та технічне реагування", – додали у ЦАХАЛ.

Інформація про згортання Patriot у Ізраїлі з’явилася через два тижні після того, як тамтешня протиповітряна оборона пройшла найбільше випробування в історії сотнями ракет і безпілотників з Ірану. Майже всі з них були збиті за допомогою США, Йорданії, Великої Британії та Франції. 

"Незрозуміло, що буде з батареями Patriot, які дуже потрібні Україні, оскільки вона прагне захистити своє небо від російських ракет", – зазначили у виданні. 

  • Найнижчим рівнем ізраїльської багаторівневої системи протиповітряної оборони є "Залізний купол" малого радіусу дії, який з 2011 року збив десятки тисяч ракет, мінометів і безпілотників, запущених по Ізраїлю.
  • Середній ярус – система "Праща Давида", яка призначена для збивання снарядів середньої дальності.
  • Найбільш далекобійними є системи "Стріла", призначені для перехоплення великих балістичних ракет.
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