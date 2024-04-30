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Міністри енергетики G7 домовилися про відмову від вугілля до 2035 року, але із застереженням

У комюніке включено альтернативну мету поетапної відмови від вугільних електростанцій, аби дати маневр Японії та Німеччині.

Міністри енергетики G7 домовилися про відмову від вугілля до 2035 року, але із застереженням
Фото: EPA/UPG

Міністри енергетики країн “Групи семи” погодилися сьогодні припинити використання вугілля у виробництві електроенергії “протягом першої половини 2030-х років”.

Про це повідомляє Reuters.

Однак у заяві включено альтернативну мету поетапної відмови від вугільних електростанцій “у терміни, що відповідають збереженню межі підвищення температури на 1,5 °C у межах досяжності, що відповідає траєкторії країн з нульовим рівнем викидів”.

Застереження було включене в остаточне формулювання комюніке, аби дати простір для маневру Німеччині та Японії, чиї вугільні електростанції виробляють більше однієї чверті їхньої загальної електроенергії.

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Німеччина передбачала у законодавстві остаточну мету закрити вугільні електростанції не пізніше 2038 року, тоді як Японія не встановила дати.

Угода щодо вугілля знаменує собою значний крок у напрямку, визначеному минулорічним кліматичним самітом Організації Об’єднаних Націй COP28 щодо поступової відмови від викопного палива, серед яких вугілля є найбільш забруднювачем.

Італія, Сполучені Штати, Великобританія, Франція, Німеччина, Канада та Японія також заявили, що визнають, що скорочення російських енергетичних надходжень є важливим для підтримки України, і пообіцяли працювати над відмовою від імпорту російського газу. Вони, однак, не узгодили жодної спільної позиції щодо можливих санкцій щодо російського зрідженого газу (СПГ).

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