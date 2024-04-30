Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
Ізраїль планує відмовитися від систем Patriot
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Блінкен пообіцяв успішну Україну і заявив, що чекає на готовність РФ до переговорів
Блінкен пообіцяв успішну Україну і заявив, що чекає на готовність РФ до переговорів
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
Стефанішина: Україна не повертатиме примусово чоловіків з-за кордону
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
На аеродромі "Кущевська" в РФ знищено склад авіабомб. Це зменшить авіаційні атаки Росії на фронті, – Міноборони Британії
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
ГоловнаСвіт

У Лондоні чоловік з мечем напав на людей (доповнено)

Поранені п'ятеро, нападника вдалося затримати. 

У Лондоні чоловік з мечем напав на людей (доповнено)
Чоловік із ножем напав на людей у Лондоні
Фото: скріншот

У Лондоні озброєний чоловік в'їхав на авто в будинок, а потім атакував людей мечем. Його вдалося заарештувати, пише BBC.

Відомо, що нападнику 36 років. Після першої атаки зловмисник продовжив напад і поранив двох правоохоронців. 

За оновленими даними, внаслідок атаки загинув 14-річний хлопець.

"Вважається, що загиблий підліток йшов до школи та був із нігерійської родини", – повідомили журналісти The Telegraph.

Правоохоронці не вважають напад терористичним актом.

"Ми не вважаємо, що є загроза для широкої спільноти. Ми не шукаємо нових підозрюваних. Цей інцидент не виглядає пов’язаним з тероризмом", – сказав заступник комісара Ед Аделекан.

Лондонська екстрена медична допомога повідомила про п'ятьох поранених. Їх усіх госпіталізували. Згодом стало відомо, що підліток загинув.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі висловив співчуття постраждалим і сказав, що слідкує за інформацією про напад. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies