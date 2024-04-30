У Лондоні чоловік з мечем напав на людей (доповнено)

Чоловік із ножем напав на людей у Лондоні

У Лондоні озброєний чоловік в'їхав на авто в будинок, а потім атакував людей мечем. Його вдалося заарештувати, пише BBC.

Відомо, що нападнику 36 років. Після першої атаки зловмисник продовжив напад і поранив двох правоохоронців.

За оновленими даними, внаслідок атаки загинув 14-річний хлопець.

"Вважається, що загиблий підліток йшов до школи та був із нігерійської родини", – повідомили журналісти The Telegraph.

Правоохоронці не вважають напад терористичним актом.

"Ми не вважаємо, що є загроза для широкої спільноти. Ми не шукаємо нових підозрюваних. Цей інцидент не виглядає пов’язаним з тероризмом", – сказав заступник комісара Ед Аделекан.

Лондонська екстрена медична допомога повідомила про п'ятьох поранених. Їх усіх госпіталізували. Згодом стало відомо, що підліток загинув.

Міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі висловив співчуття постраждалим і сказав, що слідкує за інформацією про напад.