Перехідна рада Гаїті має обрати сьогодні президента країни. Банди вимагають амністії

Карибська співдружність заборонила членам банд або тим, хто підпав під міжнародні санкції, приєднуватися до тимчасової влади острова.

Нова перехідна рада Гаїті має обрати сьогодні наступного президента країни, повідомляє Reuters.

Водночас лідери банд, які посилюють контроль у столиці острова, вимагають політичного впливу та амністії та погрожують насильством, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Раду створили минулого тижня, вона має обрати тимчасову владу острова. Рада складається із семи членів з правом голосу та двох спостерігачів без права голосу і включає політиків, бізнесмена та пастора. Карибська співдружність (CARICOM), яка очолювала розробку проєкту складу ради, заборонила членам банд або тим, хто підпав під міжнародні санкції, приєднуватися.

Однак деякі з найвпливовіших лідерів гаїтянських банд погрожують новим насильством, якщо їм не дозволять отримати політичний вплив.

В інтерв’ю CNN очільник банди “Kraze Barye” Вітельхомме Інокентій, якого звинувачують в організації викрадення американських місіонерів у 2021 році, закликав Раду прислухатися до банд і “знайти вихід з кризи якомога швидше”. “Kraze Barye” є частиною вільної коаліції банд, відомих як “Viv Ansanm” або “Жити разом”, які зараз контролюють більшу частину столиці Порт-о-Пренс.

Коаліція вимагає від майбутнього уряду амністію за вчинені злочини та розробку плану для молодих членів банди, які приєдналися до них під загрозою насильства або через відсутність економічних альтернатив.