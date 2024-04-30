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До аеропорту Кишинева пускатимуть лише за наявності квитка

Після серії повідомлень про замінування головне летовище Молдови змінило правила доступу.

До аеропорту Кишинева пускатимуть лише за наявності квитка
Аеропорт Кишинева
Фото: Hamal.md

Аеропорт Кишинева з 1 травня щонайменше на 16 днів заборонить вхід для людей, у яких немає квитка на літак. 

Як повідомляє видання Newsweek, відповідну заяву зробив голова Прикордонної поліції Молдови Руслан Галушка. 

Доступ до приміщень аеровокзалу буде лише у пасажирів з квитками, співробітників аеропорту та членів екіпажу повітряних суден. Усіх, хто прибуде до аеропорту з метою зустрічати чи проводжати пасажирів, не пускатимуть до терміналу. Обмеження початково діятимуть з 1 до 16 травня, але можуть бути продовжені.

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