До аеропорту Кишинева пускатимуть лише за наявності квитка

Аеропорт Кишинева з 1 травня щонайменше на 16 днів заборонить вхід для людей, у яких немає квитка на літак.

Як повідомляє видання Newsweek, відповідну заяву зробив голова Прикордонної поліції Молдови Руслан Галушка.

Доступ до приміщень аеровокзалу буде лише у пасажирів з квитками, співробітників аеропорту та членів екіпажу повітряних суден. Усіх, хто прибуде до аеропорту з метою зустрічати чи проводжати пасажирів, не пускатимуть до терміналу. Обмеження початково діятимуть з 1 до 16 травня, але можуть бути продовжені.