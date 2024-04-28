Прикордонники британського аеропорту "Хітроу" анонсували чотириденний страйк

У найбільшому лондонському аеропорту "Хітроу" офіцери прикордонної служби анонсували чотириденний страйк, який має розпочатися 29 квітня.

Про це пише The Guardian.

Профспілка громадських і комерційних послуг (PCS) заявила, що понад 300 прикордонників, які працюють в аеропорту Хітроу в терміналах 2, 3, 4 і 5, оголошуватимуть страйк з 5 ранку у понеділок і до 19.00 п'ятниці.

Акція протесту буде спрямована проти планів запровадити новий графік роботи, через що, за словами офіцерів, приблизно 250 з них будуть змушені звільнитися з роботи на паспортному контролі.

Тим часом у британському МВС вважають, що майбутні зміни "приведуть в порядок роботу персоналу прикордонного підрозділу ...та покращать обслуговування подорожуючих".

Керівництво "Хітроу" запевнило, що у них є плани на випадок страйку, завдяки яким його вплив на пасажирів буде незначним.