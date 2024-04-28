Італійська прем’єрка балотуватиметься на червневих виборах до Європарламенту

Сьогодні 28 квітня, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що вона буде кандидаткою на виборах до Європарламенту в червні, щоб підвищити підтримку своєї партії "Брати Італії".

Про це пише Reuters.

Зазначається, що навіть у разі обрання Мелоні вона не займатиме місце у Європарламенті.

"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили і направить лівих в опозицію", – сказала Мелоні під час партійної конференції.

Мелоні буде першою у списку в бюлетенях від партії "Брати Італії" у всіх п’яти виборчих округах Італії на виборах до ЄС, але пообіцяла, що не використовуватиме "жодної хвилини" часу свого перебування на посаді прем'єр-міністра для передвиборчої кампанії.

У виданні додають, що партія Мелоні закликала Італію покинути єврозону, а її обрання у 2022 році "викликали занепокоєння в деяких європейських столицях". Проте вона дотримувалася проєвропейської, ортодоксальної лінії на посаді, особливо у зовнішній політиці, включаючи такі питання, як Україна та Близький Схід.

Партія "Брати Італії" є найпопулярнішою в Італії і, згідно із останніми опитуваннями, має 27% підтримки.