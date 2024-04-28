Італійська прем’єрка балотуватиметься на червневих виборах до Європарламенту

Сьогодні 28 квітня, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні оголосила, що вона буде кандидаткою на виборах до Європарламенту в червні, щоб підвищити підтримку своєї партії "Брати Італії".
Про це пише Reuters.
Зазначається, що навіть у разі обрання Мелоні вона не займатиме місце у Європарламенті.
"Ми хочемо зробити в Європі те, що ми зробили в Італії... створити більшість, яка об'єднає правоцентристські сили і направить лівих в опозицію", – сказала Мелоні під час партійної конференції.
Мелоні буде першою у списку в бюлетенях від партії "Брати Італії" у всіх п’яти виборчих округах Італії на виборах до ЄС, але пообіцяла, що не використовуватиме "жодної хвилини" часу свого перебування на посаді прем'єр-міністра для передвиборчої кампанії.
У виданні додають, що партія Мелоні закликала Італію покинути єврозону, а її обрання у 2022 році "викликали занепокоєння в деяких європейських столицях". Проте вона дотримувалася проєвропейської, ортодоксальної лінії на посаді, особливо у зовнішній політиці, включаючи такі питання, як Україна та Близький Схід.
Партія "Брати Італії" є найпопулярнішою в Італії і, згідно із останніми опитуваннями, має 27% підтримки.
- Нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про проведення “реконструкції” уряду 10 травня, оскільки троє міністрів балотуватимуться на виборах до Європарламенту.
- У Німеччині участь у виборах до Європарламенту візьмуть 35 партій.
- Тим часом очільники восьми французьких політичних сил, які почали виборчу кампанію до Європарламенту, підписали Хартію солідарності та підтримки України. У документі йдеться про посилення дипломатичної, фінансової та військової підтримки України.
- Європарламент обирається кожні п'ять років громадянами держав-членів ЄС на основі виборчого права через загальне голосування. Разом з Радою ЄС парламент утворює двопалатну законодавчу гілку влади ЄС, і вважається одним із найвпливовіших законодавчих органів світу.
- Депутати Європарламенту діляться на партійні фракції. Інституція засідає в Страсбурзі, Брюсселі та Люксембурзі. Зараз у парламенті представлено сім фракцій, а також низка безпартійних делегатів. У своїх рідних країнах парламентарі є членами близько 160 різних партій.
- Місця в Європарламенті зазвичай розподіляють пропорційно чисельності населення кожної країни. Наразі в ньому 705 депутатів, але після виходу Великої Британії з ЄС 73 місця залишилися незайнятими. 27 місць були раніше розподілені між 14 найменш представленими країнами ЄС.
- Вибори до Європарламенту заплановані на 6-9 червня 2024 року.