У Німеччині участь у виборах до Європарламенту візьмуть 35 партій

Німецький Бундестаг на рівні комітету затвердив список партій та політичних об'єднань, які цьогоріч візьмуть участь у виборах до Європарламенту.
Як повідомляє Укрінформ, усього охочих позмагатися за місця у головному законодавчому органі ЄС виявилося чимало: до фінального переліку потрапили аж 35 партій.
Деякі з них відомі доволі суперечливою діяльністю: наприклад, "Останнє покоління" - рух, який здійснює акції вандалізму нібито заради привернення уваги до проблем екології.
У інших політсил досить цікава назва: скажімо, "Партія розуму" чи "Партія традиційних медичних досліджень омолодження".
На цьогорічних виборах до Європарламенту вперше застосують зниження вікового цензу: право проголосувати надали не лише повнолітнім, але й дітям з 16-річного віку.
Голосування відбудеться 6-9 червня.
- Російські хакери намагалися втрутитися у вибори до Європарламенту в Німеччині і вкрасти дані тамтешніх політиків.