У Німеччині участь у виборах до Європарламенту візьмуть 35 партій

Голосування відбудеться у червні, а право голосу дали не лише повнолітнім.

Німецький Бундестаг на рівні комітету затвердив список партій та політичних об'єднань, які цьогоріч візьмуть участь у виборах до Європарламенту.

Як повідомляє Укрінформ, усього охочих позмагатися за місця у головному законодавчому органі ЄС виявилося чимало: до фінального переліку потрапили аж 35 партій.

Деякі з них відомі доволі суперечливою діяльністю: наприклад, "Останнє покоління" - рух, який здійснює акції вандалізму нібито заради привернення уваги до проблем екології.

У інших політсил досить цікава назва: скажімо, "Партія розуму" чи "Партія традиційних медичних досліджень омолодження".

На цьогорічних виборах до Європарламенту вперше застосують зниження вікового цензу: право проголосувати надали не лише повнолітнім, але й дітям з 16-річного віку.

Голосування відбудеться 6-9 червня.