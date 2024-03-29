Умєров і Остін обоговорили ситуацію на фронті

Міністр оборони України Рустем Умєрові провів телефонну розмову із очільником Пентагнону Ллойдом Остіном під час якої колеги обговорили важливі питання щодо озброєння України та важливої допомоги США.

Про це ідеться на сайті Пентагону.

"Міністр оборони США Ллойд Дж. Остін III сьогодні розмовляв з міністром оборони України Рустемом Умеровим, щоб обговорити останні події на полі бою, а також руйнівний вплив безжальних ракетних обстрілів Росії на міста та критичну інфраструктуру України", — ідеться у повідомленні.

Під час розмови сторони обговорили потреби України щодо озброєння ЗСУ, зокрема додаткової артилерії, протиповітряної оборони, щоб забезпечити можливість продовження боротьби України з російською агресією.

Також під час розмови лідери підкреслили термінову необхідність для Конгресу США ухвалити законопроєкт із додатковим фінансуванням на потреби нацбезпеки США, який містить масштабний пакет підтримки України. Це забезпечило би можливість продовження протистояння України російській агресії, зауважили в Пентагоні.

"Обидва лідери пообіцяли підтримувати тісний контакт", — ідеться у повідомленні.