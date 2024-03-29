Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Посол Росії Сергій Андрєєв покинув територію Польщі, – МЗС Польщі
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Україна скликала надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Зеленський: Росія готує новий наступ у травні-червні
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Фура із "сюрпризом": затримали далекобійника, який перевозив нелегалів через кордон
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Закон про мобілізацію: чи ухвалять у цілому?
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Генератори можуть стати в нагоді: Україна за крок до відключень електроенергії
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
Демобілізація буде можлива після 36 місяців безперервної служби, – нардепи Комітету нацоборони
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
​​Удар по Криму в ніч на 24 березня. Це було вогненно
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
Ворог атакував Україну крилатими ракетами, БпЛА і "Кинджалами" (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Поліцейські відкрила кримінальну справу щодо харківʼянки, яка підтримує російське вторгнення

Свідки підтвердили проросійську позицію фігурантки та повідомили про конфлікти з нею через це.

Поліцейські відкрила кримінальну справу щодо харківʼянки, яка підтримує російське вторгнення
Харківʼянка заперечувала вторгнення РФ та окупацію
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області

Харківʼянка у інтерв’ю заперечувала збройну агресію Росії, підтримувала вторгнення і окупацію частини територію України, а також засуджувала дії української влади.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області. 

Правоохоронці встановили особу жінки, яка давала це інтерв’ю. Нею виявилася 59-річна жителька Шевченківського району Харкова. Вона також постраждала внаслідок ракетного обстрілу.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Поліцейські опитали свідків, котрі підтвердили проросійську позицію фігурантки та повідомили про конфлікти з нею через це.

Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії.

  • Правоохоронці заочно повідомили 36-річній мешканці Харківської області про підозру у співпраці з російськими окупантами.
  • 12 років тюрми отримав колаборант, який після окупації Ізюма добровільно вступив до окупаційної "філії" російського МВС.
  • СБУ та поліція викрили мешканця Харківщини на пособництві РФ і запобігли його втечі на тимчасово окуповані території України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies