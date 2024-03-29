Поліцейські відкрила кримінальну справу щодо харківʼянки, яка підтримує російське вторгнення

Харківʼянка у інтерв’ю заперечувала збройну агресію Росії, підтримувала вторгнення і окупацію частини територію України, а також засуджувала дії української влади.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.
Правоохоронці встановили особу жінки, яка давала це інтерв’ю. Нею виявилася 59-річна жителька Шевченківського району Харкова. Вона також постраждала внаслідок ракетного обстрілу.
Поліцейські опитали свідків, котрі підтвердили проросійську позицію фігурантки та повідомили про конфлікти з нею через це.
Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії.
- Правоохоронці заочно повідомили 36-річній мешканці Харківської області про підозру у співпраці з російськими окупантами.
- 12 років тюрми отримав колаборант, який після окупації Ізюма добровільно вступив до окупаційної "філії" російського МВС.
- СБУ та поліція викрили мешканця Харківщини на пособництві РФ і запобігли його втечі на тимчасово окуповані території України.