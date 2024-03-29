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Росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, загинула людина

Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Покровська та Мирівська громади.

Росіяни обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії, загинула людина
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня Росія атакувала Нікопольський район Дніпропетровщини 15-ма дронами та обстрілювала з важкої артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор 15 разів атакував безпілотниками. Бив дронами-камікадзе та скинув снаряд з БпЛА. Обстрілював і з важкої артилерії. Поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Ще один – поранений. Пошкоджень зазнали 12 приватних будинків, авто. Зачепило лінію електропередач. 

У Мирівській громаді на Нікопольщині ворожий дрон-камікадзе поцілив в автівку. Загинув 39-річний чоловік. Ще один, 43 років, поранений. 

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