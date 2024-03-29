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Кремль поставив гауляйтерам дедлайн примусової паспортизації населення на окупованих територіях України

Росія вимагає від гауляйтерів повної паспортизації населення ТОТ до 2026 року.

Кремль поставив гауляйтерам дедлайн примусової паспортизації населення на окупованих територіях України
Фото: Центр національного спротиву

Росія вимагає від гауляйтерів на ТОТ повну паспортизацію населення на окупованих територіях до 2026 року.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією спротиву, мкешканці тимчасово окупованих територій продовжують саботувати видачу паспортів, тож Кремль тисне через це на гауляйтерів і визначив їм терміни.

"Окупанти створюють такі умови на захоплених землях, коли життя без російського паспорта стає критично складним, та все одно рівень паспортизації не досягає 50% за два роки. Саме тому москва навіть офіційно “дозволила голосувати” без паспорта на ТОТ у березні", — ідеться у повідомленні.

Українці без російського паспорта не можуть отримати меддопомогу, виплати, навчання, зареєструвати майно. Однак жодні репресії збоку росіян не заставлять українців погодитися на російський паспорт.

  • Росіяни проводять політику примусової паспортизації українців не лише на тимчасово окупованій території, а у Росії. Тих, кого депортували до Росії шантажують, щоб видати паспорт РФ.
  • Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства.
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