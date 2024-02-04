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Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства

Росіяни продовжують психологічний тиск на українське населення в окупації.

Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства
Росіяни змушують брати російські паспорти навіть лежачих хворих та мешканців притулків для старих та хворих людей
Фото: Іван Федоров

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації на захоплених регіонах. Вони змушують українське населення в окупації відмовлятися від паспортів України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Ворог змушує українців писати заяву на відмову від громадянства. Дана практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ. Щодо громадян інших країн такої практики немає", — пишуть у підпіллі. 

Така заява слугує для пропаганди і є методом психологічного тиску. Примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства. 

У ЦНС додають, що такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними. 

  • Російська окупаційна адміністрація роздає паспорти немічним лежачим хворим. Ті змушені брати ці “документи”, оскільки без них в окупації не вижити.
  • Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити роспропаганду напередодні "виборів президента РФ".
  • На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна на майбутніх президентських виборах РФ.
  • Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.
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