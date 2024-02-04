Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства

Росіяни продовжують психологічний тиск на українське населення в окупації.

Росіяни змушують брати російські паспорти навіть лежачих хворих та мешканців притулків для старих та хворих людей

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації на захоплених регіонах. Вони змушують українське населення в окупації відмовлятися від паспортів України.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.

"Ворог змушує українців писати заяву на відмову від громадянства. Дана практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ. Щодо громадян інших країн такої практики немає", — пишуть у підпіллі.

Така заява слугує для пропаганди і є методом психологічного тиску. Примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства.

У ЦНС додають, що такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними.