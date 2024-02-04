Окупанти змушують мешканців тимчасово окупованих територій відмовлятись від українського громадянства

Росіяни продовжують політику примусової паспортизації на захоплених регіонах. Вони змушують українське населення в окупації відмовлятися від паспортів України.
Про це повідомляють у Центрі національного спротиву.
"Ворог змушує українців писати заяву на відмову від громадянства. Дана практика була введена у російське законодавство та спрямована виключно на асиміляцію українців на ТОТ. Щодо громадян інших країн такої практики немає", — пишуть у підпіллі.
Така заява слугує для пропаганди і є методом психологічного тиску. Примусове набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, громадянства РФ не визнається Україною та не є підставою для втрати українського громадянства.
У ЦНС додають, що такі практики російських окупаційних адміністрацій є юридично нікчемними.
- Російська окупаційна адміністрація роздає паспорти немічним лежачим хворим. Ті змушені брати ці “документи”, оскільки без них в окупації не вижити.
- Окупанти завезли пропагандистів на ТОТ Херсонщини, щоб посилити роспропаганду напередодні "виборів президента РФ".
- На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна на майбутніх президентських виборах РФ.
- Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте.