Окупанти обстріляли з артилерії Торецьк на Донеччині

Загинула людина, ще двоє поранені.

Сьогодні після 13:00 російська армія завдала ударів з артилерії по місту Торецьк Донецької області. Внаслідок обстрілу загинула людина, ще двох цивільних госпіталізовано.

Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 1 людина загинула і 2 поранено внаслідок сьогоднішнього обстрілу Торецька. Близько першої години дня росіяни обстріляли місто з артилерії — поцілили у житлову забудову", повідомив Філашкін.

Постраждалих доставили до медичних установ. Наслідки обстрілу встановлюють.

Впродовж доби російська армія завдала ударів по шести громадах Донеччини. У Мар'їнській громаді є поранений. З прифронтових населених пунктів вдалося евакуювати 56 осіб, у тому числі 22 дитини.