Армія РФ знову завдала ударів по Донецькій області, є поранені

З лінії фронту евакуйовано 56 осіб, у тому числі 22 дитини.

Впродовж доби російська армія завдала ударів по шести громадах Донеччини. У Мар'їнській громаді є поранений. З прифронтових населених пунктів вдалося евакуювати 56 осіб, у тому числі 22 дитини.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район. У Мар'їнській громаді 1 людина поранена у Максимільянівці. Зафіксовано поодинокі обстріли Авдіївки та околиць Очеретинської громади. У Курахівській громаді пошкоджено 2 багатоповерхівки у Гострому і адмінбудівлю в Кураховому. У Покровську пошкоджено підприємство.

Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 4 будинки і промислова будівля. У Торецькій громаді обстріляне Північне, у Соледарській — Роздолівка, Никифорівка тв околиці Васюківки. У Сіверській громаді пошкоджено будинок у Серебрянці.

Всього за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 56 осіб, у тому числі 22 дитини.