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Чернівецькі митники завадили вивезенню понад 100 артефактів з України

Чоловік намагався вивезти предмети археології у Румунію автомобілем.

Чернівецькі митники завадили вивезенню понад 100 артефактів з України
Митники завадили вивезенню артефактів з України
Фото: Державна митна служба України

Сьогодні, 03 лютого, чернівецькі митники завадили вивезенню з України археологічних пам’яток. Чоловік намагався вивезти в Румунію артефакти автомобілем.

"В зону митного контролю пункту пропуску "Порубне-Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянина України, який прямував з України до Румунії в приватних справах. Для проходження митного контролю чоловік обрав смугу руху "зелений коридор", чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових до декларування", – повідомили у Державній митній службі України.

Як йдеться у повідомленні, під час здійснення митного контролю виявили предмети археології. Зокрема, елементи кінської збруї, елементи прикрас, рівнораменні хрести, предмети побутового призначення, елементи візантійського скла. 

Всього вилучили 124 предмети. 

"Вищевказані предмети підпадають під дію Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" від 21.09.1999 року та заборонені до вивезення за межі митної території України", – додали у митниці.

Посадові особи митниці склали протокол про порушення митних правил.

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