Історики розповіли про знайдені у “чорного археолога” на Харківщині культурні цінності

Уламки серпів і інших знарядь належать до культури Ґава-голіград, яка пов'язана із Західною Україною.

У Харківській області правоохоронці зловили ще одного "чорного археолога", у якого виявили 21 кілограм культурних цінностей.

Про це повідомив Національний музей історії України.

“Можна лише уявити собі ту величезну кількість важливої для науки інформації, яку знищила ця людина своїм грабежем. Цілі пласти знань про минуле вже ніколи не відкриються людству, через жагу до наживи лише одного цього "чорного копача", - наголосили в Національному музеї історії України.

Куратор виставки “День археолога: врятовані скарби” Максим Левада розповів, що знайдені у "чорного археолога" предмети надзвичайно рідкісні. Уламки серпів і інших знарядь належать до культури Ґава-голіград, яка пов'язана із Західною Україною.

“Це скарб майстра, який використовував пошкоджене знаряддя як сировину. В історії людства бувають такі періоди, коли певні території відчувають голод на бронзу. І тоді старі предмети починають переплавлятися, перероблятися”, - розповів Максим Левада.

Він уточнив, що зараз визначається експертна установа, ймовірно відповідальне зберігання буде в Національному музеї історії України.

Потім буде проведена експертиза, потім суд. А після суду вчені почнуть досліджувати скарб.

Левада також розповів, що найкраще просувається робота з порятунку культурних цінностей на Лівобережжі.

“За цей рік за нашими заявам до поліції всі вилучення – це лівобережна Україна. Це Полтавська, Сумська область, зараз Харківська – області найбільш постраждалі, заміновані, зруйновані. Чим далі від кордону – тим гірше справи по наших заявах. І місто Київ теж”, - підсумував науковець.