Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ППО України і чорні дні російських ПКС
ППО України і чорні дні російських ПКС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
РНБО ввела санкції проти одного з найбагатших українців Єрмолаєва та мультимільярдера Лена Блаватніка
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
До уваги союзників: ціна поразки України
До уваги союзників: ціна поразки України
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Внаслідок ДТП загинув актор столичного Молодого театру
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
Журналіст Олексій Печій втік з країни, виїхавши у відрядження на Саміт ЄС
ГоловнаКультура

У 2023 році Держкіно заборонило показ двох фільмів в Україні

Уже два роки жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням про прокат російських фільмів.

У 2023 році Держкіно заборонило показ двох фільмів в Україні
Ілюстративне фото
Фото: abcnews.com.ua

Державне агентство України з питань кіно  заявляє, що у 2023 році жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням про прокат російських фільмів в Україні.

Про це йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням щодо оформлення державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів/телесеріалів виробництва Російської Федерації. Отже, не було видано жодного державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування для кінотеатрального права на території України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це наголошується, що жоден фільм/телесеріал виробництва РФ не проходив у 2023 році Експертної комісію з питань розповсюдження та демонстрування фільмів.

Водночас, згідно з даними сайту Держкіно, у 2023 році скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування двох фільмів за участю російського актора Олексія Кравченка, через внесення його до списку осіб, які становлять загрозу державній безпеці.

У такий спосіб заборонено російський фільм "Дрібний біс" (1995 року), а також чесько-словацько-український фільм "Пофарбоване пташеня" (2019 рік).

Загалом у 2023 році Держкіно видало держпосвідчення на право розповсюдження і демонстрування на 328 фільмів.

  • У 2018 році Держкіно заборонило три російські серіали та надало дозвіл на прокат трьох російських фільмів, у 2019 році - заборонило п'ять фільмів, з яких два російські, а в одному знімався Володимир Зеленський.
  • У 2020 році - не заборонило жодного російського фільму, а до демонстрування було допущено один. У 2021 році - не заборонило трансляцію жодного російського фільму, а до демонстрування було допущено три.
  • У 2022 році - жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням щодо прокату російських фільмів в Україні.
  • Раніше, в 2015 році в Україні заборонили фільми, які вихваляють силові структури Росії чи СРСР.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies