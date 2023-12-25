У 2023 році Держкіно заборонило показ двох фільмів в Україні

Уже два роки жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням про прокат російських фільмів.

Державне агентство України з питань кіно заявляє, що у 2023 році жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням про прокат російських фільмів в Україні.

Про це йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Жодна дистриб'юторська компанія не зверталася з клопотанням щодо оформлення державних посвідчень на право розповсюдження і демонстрування фільмів/телесеріалів виробництва Російської Федерації. Отже, не було видано жодного державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування для кінотеатрального права на території України", - йдеться у повідомленні.

З огляду на це наголошується, що жоден фільм/телесеріал виробництва РФ не проходив у 2023 році Експертної комісію з питань розповсюдження та демонстрування фільмів.

Водночас, згідно з даними сайту Держкіно, у 2023 році скасовано державну реєстрацію та визнано недійсними державні посвідчення на право розповсюдження і демонстрування двох фільмів за участю російського актора Олексія Кравченка, через внесення його до списку осіб, які становлять загрозу державній безпеці.

У такий спосіб заборонено російський фільм "Дрібний біс" (1995 року), а також чесько-словацько-український фільм "Пофарбоване пташеня" (2019 рік).

Загалом у 2023 році Держкіно видало держпосвідчення на право розповсюдження і демонстрування на 328 фільмів.